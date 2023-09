PM 21Shares Research: Schweizer Blockchain Federation warnt vor Einschränkung von Staking

15. September 2023

Weekly Research Note KW 37

Schweizer Blockchain Federation warnt vor Einschränkung von Staking

· Londoner Börse verkündet Handelsplattform mit Blockchain-Technik

· Gerichte zeigen zunehmende Verständnis über Krypto

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Im Zuge der fortlaufenden regulatorischen und makro-ökonomischen Unsicherheiten war auch der Kryptomarkt von weiteren Abverkäufen geprägt. Aufgrund eines weiteren Antrags für einen Bitcoin Spot ETF war Bitcoin mit einem leichten Anstieg um 0,32 Prozent der einzige positive Ausreißer der letzten Woche – Ethereum hingegen fiel um rund 2,3 Prozent. Auch die Skalierungslösungen verloren an Wert, darunter Optimism (4,45 Prozent Wertverlust, 1,25 Prozent TVL-Verlust). Der Token des DeFi-Protokolls Maker verlor rund 1 Prozent – und damit weniger als vergleichbare DeFi-Token.

Abbildung 1: Entwicklung nach TVL (total valued locked) und Renditen der größten Kryptoassets

Quelle: Coingecko/DeFi Llama. 12.9.2023.

Mögliche Einschränkung von Staking in der Schweiz löst Kontroverse aus

Die Schweiz verfügt über eine wachsende und dynamische Krypto-Branche, wie die Existenz des „Crypto Valley“ in der Region Zug beweist. Eben jene Branche warnte nun vor veröffentlichten Plänen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), Staking-Dienstleistungen nur jenen Akteuren zu erlauben, die über eine Banklizenz verfügen. Die Schweizer Behörde begründete diese Pläne mit der Tatsache, dass bestehende Staking-Protokolle Assets temporär sperren können, sowie dem damit verbundenen Risiko dass jene Assets im Falle einer unsachgemäßen Validierung oder anderer Regelverstöße beschlagnahmt werden könnten. Dieses sogenannte Slashing-Risiko ist Stakern wohlbekannt und wird in Staking-Protokollen als Bestrafung gegen falsch handelnde Validatoren eingesetzt.

Die FINMA stuft Staking-Vermögen jedoch als öffentliche Einlagen und nicht als Depotwerte ein, da diese nicht sofort verfügbar sind, und weswegen von Staking-Dienstleistern mit Sitz in der Schweiz nun eine Banklizenz verlangt wird. Die selbsterklärte Hauptsorge der Interessensvertretung Swiss Blockchain Federation lautet, dass die fehlerhafte Interpretation des Staking durch die FINMA das Wettbewerbsumfeld schädigen könnte, da eine Gleichsetzung von Staking-Protokollen und Banken nicht zutreffend sei. Insbesondere nach der einstimmigen Verabschiedung des DLT-Gesetzes durch den Schweizer Bundesrat, das die Rahmenbedingungen für Krypto-Unternehmen nochmals verbesserte, könnte die Reform der FINMA die Rechtsklarheit untergraben, wie die Blockchain Federation verlautbarte.

Abgewiesene Klage gegen Uniswap beweist Verständnis der Gerichte über DeFi

Im April 2022 reichte eine Gruppe von Investoren Klage gegen Uniswap Labs, Betreiber der dezentralen Kryptobörse Uniswap, und ihren Gründer Hayden Adams ein. Sie warfen ihnen vor, eine nicht registrierte Börse bzw. einen Broker-Dealer zu betreiben und Wertpapiere an einer nicht registrierten Börse anzubieten. Zudem beklagten sie, Geld mit betrügerischen Token verloren zu haben, nämlich EthereumMax (EMAX), Bezoge (BEZOGE) und Alphawolf Finance (AWF), die auf Uniswap gehandelt wurden. Die zuständige Bezirksrichterin von New York, Katherine Polk Failla, wies diese Klage nun vollständig zurück und bekräftige zudem Folgendes:

· Beim KryptoAsset Ethereum handelt es sich um einen Rohstoff.

· Die Beklagten sind die Emittenten der genannten Token.

· Der Kongress sollte sich mit den übrigen Anliegen befassen.

Die wichtigste Erkenntnis des Urteils erschließt sich erst bei einem näheren Blick: Die Regulierungsbehörden, zu denen auch Gerichte gehören, machen sich mehr und mehr mit den Feinheiten des dezentralen Finanzwesens vertraut. Diese steigende Aufklärung und die Tatsache, dass Behörden Interesse daran zeigen, die Innovation Krypto zu verstehen, ebnet auf lange Sicht den Weg für die breite Akzeptanz dieser. Dies zeigte sich insbesondere, nachdem die Kläger argumentierten, Uniswap sei wie ein Hersteller von selbstfahrenden Fahrzeugen, der dafür verantwortlich sei, wenn eines seiner Autos von selbst einen Unfall baute. Die Richterin entgegnete in ihrem vorläufigen Urteil, dass die Beziehung zwischen Uniswap und den aufgelisteten Token damit nicht vergleichbar sei – und vielmehr mit dem Verhältnis einer legitimen Verkaufsplattform wie Venmo und einem Drogendeal, der darauf stattfinde.

Traditionelle Finanzwirtschaft macht sich die Asset-Tokenisierung zu eigen

Die London Stock Exchange (LSE) stellt die nach Marktkapitalisierung achtgrößte Börse der Welt dar und untersucht bereits seit einem Jahr die Blockchain-Technologie und das Potenzial für deren Nutzung. Nun verkündete die LSE Group Pläne für ein von ihr betriebenes „digitales Ökosystem für den Handel und das Investment mit unterschiedlichen Vermögensklassen. Obwohl der Verkündung zufolge kein Handel mit Krypto-Assets vorgesehen ist, ist diese doch ein weiteres Zeichen für die zunehmende Adoption von Krypto-Technologie. Die LSE wäre mit Umsetzung der Pläne die erste Börse der Welt, die einen End-to-End-Handelsplatz nutzt, der Emission, Handel, Abgleich und Abrechnung vollständig auf der Blockchain abwickelt.

Zur gegenwärtigen Zeit sind um die 800 Millionen Dollar an traditionellen Assets in tokenisierter Form auf Blockchains gespeichert. Das zeigen Daten der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Diese Entwicklung ist auch Ergebnis der im Laufe der letzten Monate abgeschlossenen Projekte von etablierten Finanzdienstleistern – darunter KKR, der UBS und JP Morgan, teilweise in Kooperation mit Krypto-Unternehmen. Am 31. August veröffentlichte auch SWIFT die Ergebnisse seiner Experimente mit der Ethereum-Blockchain. Durch die Nutzung des kettenübergreifenden Interoperabilitätsprotokolls von Chainlink als Abstraktionsschicht für Unternehmen sieht sich SWIFT in der Lage, einen einzigen Zugangspunkt zu mehreren Netzwerken unter Verwendung der bestehenden, sicheren Infrastruktur bereitzustellen, was wiederum die operativen Herausforderungen und die Investitionen, die für Institutionen zur Unterstützung der Entwicklung von tokenisierten Vermögenswerten erforderlich sind, erheblich reduziert.

Abbildung 2: Der Aufstieg von tokenisierten Anleihen

Quelle: ESMA, Refinitiv

Polygon Labs mit neuem Chain Development Kit (CDK) für Blockchain-Entwickler

Polygon Labs, Betreiber der Kryptowährung und Scaling-Plattform Polygon, stellte am 30. August ein Blockchain-Toolkit mit dem Namen Polygon CDK vor. Dieses soll die Entwicklung maßgeschneiderter, Polygon-kompatibler und liquiditätsübergreifender Layer-2-Blockchains mittels der Zero-Knowledge (ZK)-Technologie auf einfache Weise möglich machen CDK soll es Entwicklern außerdem ermöglichen, Netzwerkelemente wie Gas-Token, Ausführungsumgebung und Datenverfügbarkeit an ihre Anforderungen anzupassen.

Wirex, eine Krypto-Zahlungsplattform, kündigte bereits Pläne an, CDKs für den Aufbau seines eigenen Netzwerks zu verwenden, da sie von der Designflexibilität von Polygon und den Vorteilen einer konsolidierten Liquidität und nativen Interoperabilität überzeugt sind. Schließlich sollten CDKs die Wettbewerbsposition von Polygon gegenüber Arbitrums Orbit und Optimism Op-Stack stärken, insbesondere aufgrund der Unterstützung für native geteilte Liquidität.

Offchain Labs stellt Programmierumgebung Stylus vor

Offchain Labs hat mit Stylus eine Erweiterung für die Skalierungslösung Arbitrum vorgestellt, die mehr Programmiersprachen unterstützt und so die Entwicklerbasis vergrößert. Neben der Erweiterung der Sprachkompatibilität über die traditionelle Ethereum-Solidity-Sprache hinaus verspricht Stylus eine erhebliche Senkung der Transaktionskosten - Schätzungen zufolge um das 10- bis 100-fache.



Die Neuerung ist in Nitro integriert, dem Herzstück der Arbitrum-Infrastruktur, das auch das Orbit-Framework für benutzerdefinierte Netzwerke beinhaltet. Diese Integration bedeutet, dass die Unterstützung neuer Sprachen nicht auf Arbitrum-Anwendungen beschränkt ist, sondern auch die Erstellung individueller Netzwerke vereinfacht.

Mit der erweiterten Sprachunterstützung zielt Stylus darauf ab, die Blockchain-Entwicklung auch für Nicht-Krypto-Entwickler in Web2-Umgebungen zu öffnen und so das Potenzial von Blockchain-Anwendungen zu erweitern. Dieser Schritt könnte ein breiteres Spektrum von Entwicklern ansprechen und die Demokratisierung der Blockchain-Technologie fördern.

Ein Upgrade für Cosmos

Das Cosmos-Netzwerk stellt eine Verbindung voneinander unabhängiger Blockchains dar und soll in der Branche gängige Herausforderungen im Bereich Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität lösen. Am 13. September hat Cosmos sein nächstes großes Upgrade mit dem Namen V12 Gala aktiviert. Dieses markiert einen entscheidenden Moment, da Cosmis damit von seiner aktuellen Staking-Architektur zu Gunsten von Liquid Staking Derivatives (LSDs) übergeht. Obwohl solche LSDs bisher über Drittanbieter verfügbar waren, führt das Upgrade eine Netzwerkinnovation ein, von der erwartet wird, dass sie die allgemeine Sicherheits- und Validierungsstruktur erheblich verbessert.

Darüber hinaus ermöglicht das Upgrade die sofortige Umwandlung von 25 Prozent des eingesetzten ATOM in einen liquiden Vermögenswert, der über DeFi genutzt werden kann. Schließlich werden LSDs über einen Selbstregulierungsmechanismus integriert, der als Liquid Staking Module (LSM) bekannt ist und Validierer dazu zwingt, eine Anleihe zu stellen und ihre Anreize mit den Interessen des Protokolls in Einklang zu bringen. LSDs versprechen zwar, die Liquidität von Cosmos zu erhöhen, doch die Innovation birgt auch Nachteile wie Schwachstellen bei intelligenten Verträgen, Depegging-Risiken und die Möglichkeit einer Machtkonzentration der Validierer. Stride, ein führender Cosmos-basierter Staking-Anbieter, hat eine Zwischenlösung eingeführt, die das delegierte ATOM über ein aktives Set verteilt, um böswilliges Verhalten zu verhindern.

Unserer Ansicht nach kommt dieses Upgrade zu einem für Cosmos entscheidenden Zeitpunkt – schließlich beginnen aktuell viele Infrastrukturprojekte damit, verschiedene Formen der Interoperabilität einzubauen, sei es durch Interchain-Konnektivität wie Polygons CDKs und OpStack von Optimism oder durch kettenübergreifende standardisierte Nachrichtensysteme wie Layer Zero und das Cross Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink, die den Marktanteil von Cosmos gefährden. Daher hat dieses Upgrade das Potenzial, das Engagement der Nutzer zu erhöhen, indem es die Liquiditätsbedingungen sowohl für Entwickler als auch für Nutzer verbessert und es Cosmos ermöglicht, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Kann Solana von mehr Use Cases profitieren?

Der Kartenzahlungsanbieter Visa kündigte an, seine Stablecoin-Dienstleistungen auf die Solana-Blockchain auszuweiten. In Zusammenarbeit mit den Händlerdienstleistern Worldpay und Nuvei wird Visa Händlern nun ermöglichen, die Stablecoin USDC zu senden und zu empfangen. Dieser Schritt wird voraussichtlich nicht nur die Überweisungen zwischen Banken und Händlern verbessern, sondern hat auch das Potenzial, grenzüberschreitende Abwicklungen durch Solanas Wirtschaftsnetzwerk erheblich zu reduzieren. Visa verzeichnet in der Regel Verarbeitungskosten von über 1 Prozent der Zahlungssumme, während Solana eine Transaktion im Durchschnitt mit rund 0,000125 $ berechnet, was das Potenzial für eine erhebliche Kostenreduktion unterstreicht.



Visas Entscheidung folgt auf eine Partnerschaft von Shopify mit Solana Pay, die USDC-Abwicklungen auf Solana ermöglicht. Solche Integrationen könnten die On-Chain-Aktivität des Netzwerks beleben und die dominante Rolle von Stablecoins innerhalb des Krypto-Marktes nutzen, was angesichts der rückläufigen täglichen aktiven Nutzer von Solana relevant ist. Es ist auch erwähnenswert, dass Ethereum im ersten Quartal 23 fast das Abwicklungsvolumen von Visa mit 3,01 Billionen US-Dollar gegenüber 3,04 Billionen US-Dollar erreicht hat, was die erhebliche Auswirkung von Stablecoins auf die Blockchain-Aktivität und ihr Potenzial zur Unterstützung der Erholung von Solana unterstreicht und die Rolle der Krypto-Infrastruktur bei der Verbesserung globaler Zahlungen zeigt.

Abbildung 3: Anzahl aktiver Adressen auf Solana

Quelle: The Block

Davon abgesehen spiegelt die Performance des SOL-Tokens aktuell nicht die verbesserten Grundlagen des Netzwerks wider. Ein Faktor, der Zweifel aufwirft, ist, dass die das desolate Unternehmen FTX Gerichtsunterlagen zufolge eine bedeutende Menge an SOL-Tokens hält, die sich auf etwa 1,16 Milliarden US-Dollar belaufen. Dies könnte einen erheblichen Verkaufsdruck auf dem Markt darstellen. In Zusammenarbeit mit Galaxy Digital schlägt der FTX-Nachlass vor, den Verkauf auf 100 Millionen pro Woche zu begrenzen, um Auswirkungen auf den Markt zu vermeiden. Wir glauben jedoch, dass Solana ein Netzwerk ist, das man im Auge behalten sollte, da seine zunehmende Rolle im Zahlungsverkehr zu seiner Wiederbelebung beitragen könnte.

Abbildung 4: Besitze von FTX

Quelle: Gerichtsprotokoll vom 11.9.2023

