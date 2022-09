Schwankungsanfällige Märkte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutlich geschwankt, unter dem Strich aber zugelegt. Zu Wochenbeginn waren die Kurse erheblich unter Druck geraten, nachdem Russland die Gaslieferungen an Deutschland zu Ende der Vorwoche komplett eingestellt hatte. Diese Kursverluste nutzen „Schnäppchenjäger“ wiederum zum Einstieg, Am Donnerstag, dem mit der größten Spannung erwarteten Tag der vergangene Woche, ließ die deutliche Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 0,75 Prozentpunkte die Notierungen erst kräftig absacken, bevor Gewinne an den US-Aktienbörsen auch deren hiesige Pendants wieder nach oben trieben. Zu Ende der Handelswoche sorgten dann noch positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für Auftrieb.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

In der Kursentwicklung der Deutschen Bank zeigte sich das derzeitige Schwanken der Märkte besonders deutlich. Nachdem die Titel zu Wochenmitte noch die Indexverlierer-Liste im Dax angeführt hatten, betrug das Wochenplus schließlich 6,3 Prozent. Die Papiere der Bank profitierten vor allem von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen. Noch besser entwickelte sich der Kurs von RWE, hier stand ein Wochenplus von 8,3 Prozent zu Buche. Die Anleger griffen bei den Titeln des Energiekonzerns zu, nachdem über einen Vorschlag aus der EU-Kommission berichtet wurde. Laut einem Entwurf sollen zwar Einnahmen aus Strom, der nicht aus Gas produziert wird, begrenzt werden, die Obergrenze liegt mit 200 Euro pro Megawattstunde nach Ansicht von Analysten aber recht hoch. Größte Wochengewinner waren die Titel von HelloFresh mit einem Sprung um 14,1 Prozent. Eine positive Analystenstudie zu Delivery Hero gab hier Auftrieb, wohingegen der bevorstehende Abstieg des Kochbox-Lieferanten aus dem Dax ohne negative Auswirkungen blieb.

Trotz der positiven Bilanz der Vorwoche sollten sich die Anleger an den deutschen Aktienbörsen erst einmal weiter auf schwankungsanfällige Märkte einstellen. Denn die grundsätzlichen Belastungsfaktoren wie Inflations- und Konjunktursorgen bleiben erhalten. Vorläufig abgeschwächt zu haben scheinen sich allerdings die Ängste vor Zinserhöhungen, wie zuletzt die Kursgewinne trotz der deutlichen Zinsanhebung durch die EZB gezeigt haben. Hier scheint vieles bereits eingepreist zu sein, meinen Marktbeobachter.

Zu Ende der Handelswoche könnte die derzeit ohnehin erhöhte Volatilität einen zusätzlichen Schub vom anstehendenden großen Verfallstag an den Terminmärkten, dem sogenannten „Hexensabbat“, bekommen. In dessen Vorfeld versuchen große Akteure oftmals, Notierungen in die gewünschte Richtung zu treiben, was zu Kursschwankungen führen kann, die durch fundamentale Daten nicht zu erklären sind.ZEW-Konjunkturerwartungen (Deutschland); Verbraucherpreise in Deutschland; Verbraucherpreise in den USAIndustrieproduktion in der Eurozone; Erzeugerpreise in den USAGroßhandelspreise in Deutschland; Handelsbilanz der Eurozone; Einzelhandelsumsätze in den USA; Industrieproduktion in den USA; Philadelphia Fed Herstellungsindex (USA); New York Empire State Produktionsindex (USA); Import- und Exportpreise in den USAVerfallstermin an den Terminmärkten; Verbraucherpreise in der Eurozone; Verbrauchervertrauen der Universität Michigan (USA); Einzelhandelsumsätze in China; Industrieproduktion in China