Schwächephase beginnt

Die in der letzten Woche an dieser Stelle diskutierte Möglichkeit eines sogenannten Adam & Eva-Tops realisierte sich bislang nicht. Im Gegenteil. Der deutsche Leitindex sprang unmittelbar aus dem eingezeichneten Eva-Bogen nach oben heraus und kriecht seitdem an jener oberen Trendbegrenzungslinie entlang, die inzwischen durch nicht weniger als vier Hochpunkte gestützt wird. Der Clou: Bei diesen Hochpunkten handelte es sich jeweils um veritable Allzeithochs.

Daraus lässt sich unmittelbar ableiten, dass der DAX auch aktuell weitere Allzeithochs produziert – sozusagen am laufenden Band. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe befindet er sich erneut auf Rekordkurs. Wenn wir davon sprachen, dass der Index an dieser Linie entlangkriecht, dann impliziert dies Zweierlei: Zum einen fehlt es an echter Dynamik, zum anderen wird diese Phase niedriger Volatilität voraussichtlich durch stärkere Kursbewegungen aufgelöst werden. In welche Richtung dieser Ausbruch erfolgen wird, ist im Moment zwar offen. Aber es wäre geradezu ein Klassiker, falls der Markt zunächst mit einem falschen Ausbruch antäuscht, um dann die eigentliche Vorzugsrichtung zu finden. Unser Tipp geht hier letztlich erst einmal in Richtung einer Verschnaufpause.