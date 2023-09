Das Schuldenproblem der USA und das Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Bruttostaatsverschuldung der USA liegt bei fast 33 Billionen US-Dollar. Gold könnte profitieren

Zirka 122 Prozent des BIP macht die amerikanische Staatsverschuldung aus und es geht rasant weiter. Dies führt beständig zu höheren Zinszahlungen. Das Schuldenproblem der USA wird nicht ohne Wirkungen bleiben. Sollten die Zinsen hoch bleiben, müssen noch mehr Kredite aufgenommen werden. Das wäre eine Belastung für den Immobilien- und Aktienmarkt und eine Rezession wäre naheliegend. Senken die USA die Zinsen, dann würde die Wirtschaft wachsen, aber auch die Inflation würde wieder ansteigen. Es gibt Prognosen bezüglich der enormen Zinszahlungen, die in den nächsten Jahren anfallen. Im laufenden Jahr werden sie geschätzte 663 Milliarden US-Dollar betragen. Bis zum Jahr 2033 würden sie sich auf 10,6 Billionen US-Dollar summieren. Einen großen Teil der Staatsausgaben machen jedenfalls die Zinszahlungen aus und dies mit steigender Tendenz. Nachfolgende Generationen wird dies belasten. Die Schuldenobergrenze wurde übrigens erst im Juni angehoben. Ende des Jahrzehnts werden laut Schätzungen die Staatsschulden die 50-Billionen-Dollar-Marke überschreiten. Ausgabenwachstum und ein Einnahme-Mangel schreiten weiter voran. Da ist es kein Wunder, dass so manche Volkswirte eine massive Rezession voraussagen. Und die Herabstufung der USA zuletzt durch Fitch, zeigt die Problematik, macht US-Anleihen weniger attraktiv.

Was aber immer schon attraktiv war und heute vielleicht mehr denn je ist, sind Anlagen in Gold. Da sollten solide Goldgesellschaften wie Victoria Gold oder OceanaGold im Auge behalten werden. Victoria Gold produziert seit 2019 Gold auf seiner im Yukon gelegenen Dublin Gulch-Goldliegenschaft. Die zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Liegenschaft umfasst rund 555 Quadratkilometer. OceanaGold besitzt Minen auf den Philippinen und in den USA. Gut 130.000 Unzen Gold sowie 3.400 Tonnen Kupfer produzierte die Gesellschaft im zweiten Quartal 2023.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/) und OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.