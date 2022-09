Schul-Digitalisierung beginnt mit modernen Netzwerken

Von Wieland Kalenberg, Projektleitung Datennetze & Rechenzentrum bei Prior1



Spätestens durch die Corona-Pandemie ist eines völlig unstrittig: Die Digitalisierung der Schulen muss so rasch wie möglich realisiert werden. Das Fundament dieser Digitalisierung ist nicht nur, wie einige glauben, die Verteilung von Endgeräten, wie Laptops und Tablets an Lehrer und Schüler, oder die Einführung von Anwendungen, wie Lernplattformen und schulspezifischen Kommunikations-Apps. Die Basis für die Digitalisierung jeder Schule ist im Ersten Schritt vielmehr ein leistungsfähiges, zuverlässiges und sicheres IT-Netzwerk. Ohne moderne Netzinfrastruktur kann all die Hard- und Software, die den Unterricht und die Verwaltung verbessern sollen, nicht effizient genutzt werden.

Schulen mit modernen Netzwerken auszustatten kann eine ziemliche Herausforderung sein.

Denn jede Schule ist anders. Das beginnt bei den Gebäuden, die oft alt sind und sich nicht so einfach, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, flächendeckend verkabeln lassen. Zudem sind viele Schulen bereits mit einem IT-Netzwerk ausgestattet. Dieses muss hinsichtlich der neuen Anforderungen nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien bewertet werden. In manchen Fällen kann ein anwendungsneutrales IT-Netzwerk auch die neuen Anforderungen erfüllen. Neben dem IT-Netzwerk darf aber keinesfalls eine angepasste Stromversorgung fehlen, denn ohne Strom am Endgerät bringt auch das beste IT-Netzwerk wenig.

Die gute Nachricht: Diese Herausforderung ist zu meistern.



Möglichst standardisiert und skalierbar

Das Geld für die dringend nötige Digitalisierung ist da. Durch den DigitalPakt Schule stehen die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung. Zahlreiche Städte und Gemeinden haben bereits mit der Umsetzung begonnen. Prior1 etwa plant die Netzwerke für verschiedene Schulen in Bonn, Heinsberg, Troisdorf und, was uns besonders freut, auch in St. Augustin, wo unsere Unternehmenszentrale steht. Zusätzlich zu den Herausforderungen, die die jeweiligen Gebäude und die vorhandene oder eben nicht vorhandene technische Bestandsinfrastruktur darin an diese Planungen stellen, gilt es die Anforderungen der auftraggebenden Schulverwalter zu erfüllen. Städte und Gemeinden wünschen sich für ihre Schulen möglichst einheitliche und leicht verwaltbare Lösungen, die hohen Investitionsschutz bieten und gleichzeitig flexibel genug sind, um auch die Anforderungen der kommenden Jahre erfüllen zu können.

So müssen im Zuge einer solchen Planung viele Detailfragen beantwortet und dabei der Wunsch nach Standardisierung berücksichtigt werden. Das ist nicht nur für uns, sondern auch für die beauftragenden Städte und Gemeinden und die in der Folge ausführenden Unternehmen eine mehr als spannende Aufgabe. Eine Aufgabe, die sich lohnt. Denn Deutschland liegt, was die Digitalisierung der Schulen anbelangt, lediglich im Mittelfeld der europäischen Länder. Es gibt also noch viel zu tun. Noch sehr viele Schulen brauchen ein modernes IT-Netzwerk als Fundament ihrer Digitalisierung. Wir von Prior1 packen das gerne an.

Wieland Kalenberg, Projektleitung Datennetze & Rechenzentrum bei Prior1 (© Prior1)

Über Prior1

Die Prior1 GmbH ist der Experte bei allen Fragen rund um ein betriebssicheres Rechenzentrum, unabhängig von Branchen oder Unternehmensgröße. Das 70 MitarbeiterInnen starke, inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Augustin sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Karlsruhe, München und Weitefeld hat sich nicht nur auf die Planung, den Bau, die Wartung und die Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen spezialisiert. Vielmehr ist es auch die erste Wahl, wenn es um Betriebsoptimierungen und Strategien bezüglich Outsourcing und Colocation geht. Netzwerkplanungen und -verkabelung, Zertifizierungen, verschiedene Workshops und beispielsweise Feinstaub- und Energieeffizienzanalysen gehören ebenso in das Aufgabengebiet. Parallel dazu leistet das eigene Montage- und Serviceteam seinen Beitrag zum ausfallsicheren Betrieb der IT-Infrastruktur. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung werden so passgenaue Lösungen für den physikalischen IT-Schutz ermittelt. Die Errichtung des Rechenzentrums als schlüsselfertige Umsetzung erfolgt als Generalunternehmer oder Bauherrenvertreter unter anderem für Raum-in-Raum-Systeme, Container, Klimatisierung und Brandschutz. Konform der Unternehmensmission „Prior1 strebt nach unternehmerischer Freiheit durch nachhaltiges und menschliches Wirtschaften!“ nimmt neben höchster Qualität in Umsetzung und Service auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt einen hohen Stellenwert ein.

