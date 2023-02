Schnelle und unkomplizierte Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Die Nachricht über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien hat den Bundestagsabgeordneten Jens Teutrine schockiert: "Wir sind in unseren Gedanken bei den vielen Opfern und ihren Angehörigen. Wir beten für all jene, die noch um Rettung bangen."Als stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe kündigt er an: "Der Bundestag wird die Bundesregierung mit Kräften dabei unterstützen, dort Hilfe zu leisten, wo sie gerade dringend benötigt wird.". Die Naturkatastrophe sei für viele Menschen in Deutschland ganz nah. "Tausende Bürgerinnen und Bürger bangen um Freunde und Verwandte in dieser Region. Auch deshalb ist es mir wichtig, dass wir ein klares Zeichen setzen: Die Betroffenen in der Türkei und in Syrien können sich auf unsere Hilfe verlassen." Teutrine denkt außerdem an all die Freiwilligen, die sich kurz nach der Nachricht über das Unglück aufgemacht haben, um zu helfen: "Ich habe sehr großen Respekt vor der Courage und dem Mut, den viele Freiwillige mit ihrer Hilfe vor Ort beweisen.“ Mehr lesen »