Schnelle Reaktionen auf volatile Märkte: Verbriefungen bei VV im Trend

Luxemburg, 07. November 2022 – Unsicherheit und starke Schwankungen an den Märkten lassen mehr und mehr Vermögensverwalter auf Verbriefungen als Investmentvehikel umsteigen. „So sind für viele professionelle und semiprofessionelle Kunden eine qualifizierte Betreuung und schnelle Reaktionen auf das Marktgeschehen möglich“, sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha. „Und das, ohne erst aufwendig einen Investmentfonds auflegen zu müssen.“

Verbriefungen oder speziell Actively Managed Certificates (AMCs) erlauben durch ihre klaren Strukturen eine sehr schnelle Auflegung. „So lassen sich Strategien außerordentlich schnell an den Markt bringen – und im laufenden Produkt lässt sich für eine Vielzahl von Kunden schnell und zu jeweils gleichen Konditionen handeln“, sagt Knoblach. „Sowohl die Geschwindigkeit als auch die Kosten sind für viele Vermögensverwalter im Marktumfeld eine echte Alternative.“

So managen viele Vermögensverwalter die Depots ihrer mittleren und großen Kunden sehr individuell. „Das sorgt auf der einen Seite für eine starke Übereinstimmung zwischen Investorenwunsch und -umsetzung“, so Knoblach. „Auf der anderen Seite dauert die Umstellung von Einzelmandaten oft länger und ist mit erhöhtem Aufwand verbunden.“ Für Teilbereiche von Depots oder bestimmte Strategien setzen Vermögensverwalter deshalb auf eigene Standards. „Manche wurden als Fonds aufgelegt, mehr und mehr werden jetzt aber auch AMCs genutzt“, sagt Knoblach.

Vermögensverwalter wie Kunden profitieren dabei von Skaleneffekten, was Effizienzgewinne und Kostenersparnisse ermöglicht. „Dazu kommt, dass die AMCs ein segregiertes Compartment nach Luxemburger Recht darstellen“, sagt Knoblach. „Dadurch besteht kein Emittentenrisiko – genau wie bei einem Investmentfonds, aber eben im Unterschied etwa zu einem bei einer Bank geführten Managed Account.“

AMCs bieten Zugang zu institutionellen Anlageprodukten, ermöglichen manche Vereinfachung in der Regulierung und können zudem steuerliche Vorteile haben. „Der Nutzen gerade für Vermögensverwalter besteht oft darin, dass die Produkte anders als manche alternativen Investments voll depotfähig sind, bei Fair Alpha eine deutsche oder schweizerische ISIN tragen können und zudem über Bloomberg und Börsenlisting bei Bedarf tägliche Preise ersichtlich sind.“

Über FAIR ALPHAFair Alpha bietet über ihre Tochtergesellschaften Finanzmarktlösungen für (semi-) institutionelle Investoren und Asset-Manager. Dabei werden Investmentideen und Handelsstrategien in investierbare und depotfähige Wertpapiere umgesetzt. Mithilfe von maßgeschneiderten Emissionsvehikeln werden Strukturen geschaffen, bei denen ein Emittentenrisiko ausgeschlossen werden kann. Fair Alpha übernimmt jeweils den gesamten Wertschöpfungsprozess vom Produkt-Set-up über die Administration bis zum fortlaufenden Life-Cycle-Management.

