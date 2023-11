Schnell zugreifen: Black Friday Sonderangebot für den (besseren) X-Sequentials Trading Börsenbrief

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kauf eines Produkts wie eines Börsenbriefs ist von vielen Faktoren abhängig.

Unter anderem vom Design.

Das Design des Börsenbriefs sollte ansprechend sein.

Ich habe mir in letzter Zeit Mühe gegeben, das Design, das äußerliche Erscheinungsbild, zu verbessern.

Hier das vormalige Design:

Mit diesem vormaligen Design sind sicherlich Vorteile für Sie untergegangen.

Sie wurden zwar durch den X-Sequentials Trading auch mit diesem Design über das bevorstehende Marktgeschehen im Vorfeld informiert.

Nur vermag dieser Vorteil aufgrund der Schlichtheit der Gestaltung untergegangen zu sein. Auch führte diese schlichte Gestaltung im Laufe der Zeit zu einer Wertminderung.

Sehen Sie sich hingegen das neue Design an:

Das neue Design ist visuell ansprechender.

Das neue Design geht Hand in Hand mit dem Anspruch des X-Sequentials Trading Börsenbriefs.

Der Anspruch ist, Sie übersichtlich darüber zu informieren, welche Marktbewegungen als Nächstes zu erwarten sind.

Eine Wertsteigerung ist zudem implizit.

Meines Erachtens werden die Vorteile des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Leser erst mit dem neuen Design, auch mit dem neuen Design der ww.Technical-Trading-Profits.com Webseite, deutlich und klar.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief besitzt das Alleinstellungsmerkmal, dass es auf einer etablierten, eigenen Analysemethode beruht -dieses wird durch eine Buchveröffentlichung bei einem renommierten Verlag unterstrichen ("Besser traden mit X-Sequentials" erschienen beim Börsenbuchverlag). Zudem gab es seit Bestehen des Musterdepots (seit Januar 2012) niemals einen Einbruch infolge einer längeren Verlustphase.

Bei erfolgreichen Tradern kann eine solche Verlustphase durchaus 1-3 Jahre dauern.

Zumal ist nach 2,5 Jahren Arbeit nahezu mein neues Buchmanuskript fertiggestellt.

In diesem Buch gehe ich auf jeden Aspekt der X-Sequentials Chartanalyse Methode ein. Unter anderem die Prognose einer zu erwartenden Form eines sich noch entwickelnden Kursmusters (!).

Daher ist ein Abonnementpreis von 999 Euro pro Jahr angemessen.

Vor allem wegen der wöchentlichen, mehrstündigen Arbeit, die notwendig ist, um jede Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs fertigzustellen.

Dieser setzt sich am kommenden Montag mit dem Cyber Monday fort.

Sie erhalten Produkte im Internet zum Spottpreis.

In den USA gibt es Webseiten, die Angebote erstellt haben, die zu gut sind, um wahr zu sein. Mir blieb ein paar Mal nicht anderes übrig, als zuzugreifen.

Unter anderem die "Tradingview" Software.

Die kostet jährlich $719,44.

Das Black Friday Angebot für 12 Monate lag bei $217.

Ich habe zugegriffen.

Ich werde ein solches Angebot möglicherweise erst in 12 Monaten wieder sehen.

Überlegen Sie daher nicht allzu lange beim aktuellen X-Sequentials Trading Börsenbrief Angebot und greifen Sie wie ich bei der "Tradingview" Software zu.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief wird Ihnen helfen, an den Börsen erfolgreich zu werden, zu sein und zu bleiben.

Sie werden wissen, wohin sich die Aktienindizes, Zinsmärkte, Devisenpaar und Rohstoffe (Commodities) bewegen werden.

Sie können den X-Sequentials Trading Börsenbrief für 12 Monate zum Black Friday Sonderangebot erwerben.

Sie zahlen zum Black Friday für 12 Monate nur 299 Euro.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief wird Ihnen per E-Mail und Zugang zum Abonnentenbereich bereitgestellt. Eine Kündigung nach 12 Monaten ist Ihrerseits nicht notwendig.

Nach dem Kauf werden Sie umgehend freigeschaltet und erhalten selbstverständlich eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Für die Zahlung per Banküberweisung bitte, ich um eine formlose E-Mail an:

devin.sage(at)gmail.com



Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief

Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.

Zudem gilt nach dem Kauf für sie eine Garantie von 365 Tagen.

Sollte Ihnen der X-Sequentials Trading Börsenbrief nichts nützen, beispielsweise wenn Sie keine hochprofitablen Prognosen finden, erhalten Sie Ihr Geld zurück.

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Zum Angebot auf der Webseite