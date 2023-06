Schäffler pocht auf umfangreiche Nachbesserungen bei GEG und Wärmeplanung

In mehreren Print-, TV- und Online-Medien hat sich der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler in dieser Woche zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie zum Entwurf des Wärmeplanungsgesetzes geäußert. So betonte der Haushalts- und Digitalpolitiker im Deutschlandfunk, dass wir nicht alles dem Klimaschutz unterordnen könnten und die FDP im Kern den Zertifikatehandel als Preisindikator wolle, statt eines Ordnungsrechtes mit Verboten. Das Interview finden Sie hier zum Nachhören.

Auch gegenüber Welt unterstrich Frank Schäffler: „Das Gesetz ist schlecht gemacht und muss besser werden.“ Es sei völlig unklar, wie die mittelfristige Wärmeplanung eigentlich umgesetzt werden solle und welche tatsächlichen Belastungen auf Bürger und auch Kommunen zukommen würden. „Dies ist ein Bürokratiemonster, das es in dieser Form noch nie gegeben hat“, fasste Schäffler zudem das geplante Wärmeplanungsgesetz zusammen. Die beiden Interviews mit Welt finden Sie hier und hier.

Auch die ZEIT griff diese Themen auf und veröffentlichte einen ausführlichen Artikel über Frank Schäfflers Engagement für die liberale Sache und gegen die angedachte Verbots- und Kontrollpolitik im Wärmeenergiebereich, den Sie hier finden können. Im The Pioneer-Podcast, den Sie hier nachhören können, erklärte Frank Schäffler, dass das GEG zurück „in die Montagehalle“ und zuallererst die kommunale Wärmeplanung geregelt werden müsse, bevor ein GEG greifen könne. Er unterstrich: “Ich bin koalitionstreu, ich bin auch kein Rebell, sondern jemand, der versucht, immer eine gerade Furche zu ziehen.“