Die Parlamentarische Linke in der SPD-Bundestagsfraktion hat in einem Positionspapier ihre Überlegungen zur Steigerung der Staatseinnahmen vorgestellt. Dies soll durch mehr und höhere Steuern erreicht werden. Konkret wird die Einführung einer effektiven und progressive Erbschaftsteuer vorgeschlagen. Auch die Vermögenssteuer soll wiederbelebt werden. Darüber hinaus plädiert der linke Flügel der SPD dafür, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auf den Prüfstand zu stellen und eine Abschaffung offen zu diskutieren. Der heimische FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler kritisiert die Vorschläge. „Bürger und Unternehmen leiden in Deutschland nicht an zu niedrigen, sondern an zu hohen Steuern. Dies gefährdet zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Daher wäre es richtig Bürger und Unternehmen weiter zu entlasten“, so Schäffler. Wer die Erbschaftsteuer erhöhe, zerstöre die Struktur der Familienunternehmen, von der auch Ostwestfalen-Lippe besonders geprägt sei. „Dass Teile der SPD eine Subvention des Industriestromes dennoch befürworten, zeigt, wie paradox die Diskussion verläuft. Erst wird die Stromproduktion durch das Abschalten der Kernkraftwerke verknappt und verteuert, um ihn anschließend für bestimmte Industrien zu subventionieren.“