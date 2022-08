Schäffler: Infektionsschutzgesetz nicht praxistauglich

Der Infektionsschutzgesetz-Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) und Justizminister Buschmann (FDP) stößt in der FDP auf Widerstand: Teile davon funktionierten nicht im Ansatz, so der Liberale Schäffler. „Der Entwurf muss im Parlament noch dringend nachgebessert werden. Ich halte die Möglichkeit einer landesweiten Hotspot-Regelung für einen Rückschritt. Auch die Möglichkeit der Maskenpflicht an Schulen ist ein Ärgernis.



Das Sachverständigengutachten hat die mangelnde Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht bei Schulkindern klar benannt. Sie schadet viel mehr als sie nützt“, so Schäffler. Im Interview mit MDR aktuell erklärt der Bundestagsabgeordnete seine Vorbehalte.

Das Interview zum Nachhören finden Sie hier