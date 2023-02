Scale-Marktbericht: Immer mehr Pluszeichen

Auch das Scale-Segment kommt langsam wieder auf die Füße, wenn auch langsamer als der DAX. Für einige Titel ging es im neuen Jahr allerdings steil nach oben, etwa Daldrup & Söhne oder Naga und Fashionette. Die drei Fragen gehen diesmal an Frank von Seth, Cyan.



15. Februar 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit der allgemeinen Markterholung erholt sich auch das Scale-Segment. Der Scale All Share, der alle Mitglieder abbildet, liegt am Mittwochmorgen bei 1.324 Punkten nach 1.228 zum Jahressschluss und 1.172 im Tief im Oktober.

Zu den Leuchttürmen gehören weiterhin der Geothermiespezialist Daldrup & Söhne, das Biotechunternehmen Formycon, der Streaming-Anbieter Cliq Digital, die Beteiligungsgesellschaft SGT German Private Equity und das Ölunternehmen Deutsche Rohstoff AG. Die Daldrup-Aktie (DE0007830572) hat sich seit Februar 2022 mehr als verdoppelt. Auf Kursgewinne von 15 bis 62 Prozent kommen auf Zwölfmonatssicht Formycon (DE000A1EWVY8), Cliq (DE000A0HHJR3), SGT (DE000A1MMEV4) und Deutsche Rohstoff (DE000A0XYG76).

Formycon als Umsatzspitzenreiter

Umsatzstärkster Scale-Wert im Januar war Formycon, im abgelaufenen Monat wurden auf Xetra und dem Frankfurter Parkett Aktien des Unternehmen im Wert von 16,8 Millionen Euro gehandelt. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen 2G mit 10 Millionen Euro, Cliq Digital mit 6,4 Millionen Euro, IBU-tec advanced materials (DE000A0XYHT5) mit 5,7 Millionen Euro und Mensch und Maschine (DE0006580806) mit 4,3 Millionen Euro.

Daldrup & Söhne: Bohren für die Energiewende

Daldrup & Söhne kann auch im neuen Jahr seinen Lauf fortsetzen, die Aktie ist seit Anfang Januar von 7,30 auf 9,58 Euro gestiegen. Das Unternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Ascheberg hat sich auf Bohrungen spezialisiert, unter anderem zur Erschließung von Erdwärmeanlagen, und gilt daher als Profiteur der Energiewende. „Geothermie ist nicht von Wettereinflüssen abhängig und kann das ganze Jahr über annähernd ununterbrochen umweltfreundlichen Strom liefern“, schreibt das Magazin für nachhaltige Geldanlagen „Eco-Reporter“. „Die Studie ‚Roadmap tiefe Geothermie für Deutschland‘ von Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie sowie Helmholtz-Institut sieht ein enormes Potenzial für die Geothermie und traut ihr zu, einen Großteil des deutschen Wärmebedarfs zu decken.“

Cliq Digital: „Starker Markt für Streaming-Dienste“

Cliq Digital wird gelegentlich mit Netflix verglichen, an der Börse läuft es allerdings besser für den Düsseldorfer Streaming-Anbieter. Die Aktie ist vor kurzem auf über 30 Euro gestiegen, nahe den Hochs aus 2022 bei 33 Euro. Cliq hatte Ende Januar Rekordzahlen für 2022 bekannt gegeben. Der Umsatz ist nach vorläufigen Zahlen um 84 Prozent auf 276 Millionen Euro gestiegen, das Ebitda um 60 Prozent auf 44 Millionen Euro. Für 2023 stellte Cliq nun 345 Millionen Euro Umsatz und ein Ebitda über 50 Millionen Euro in Aussicht. „Trotz makroökonomischem Gegenwind sehen wir weiterhin einen starken Markt für unsere Streaming-Dienste", sagte Cliq-Vorstandsmitglied Ben Bos.

Kleine Rücksetzer für Formycon und IBU-tec

Die Aktie von Formycon, dem Biosimilar-Entwickler aus Martinsried-Planegg bei München, hat zuletzt allerdings geschwächelt. Im Januar war noch ein neues Allzeithoch von 91,70 Euro erreicht worden, aktuell liegt der Kurs bei 79,60 Euro. Das Unternehmen, gelegentlich als neues Biontech gehandelt, hat zuletzt im Rahmen einer Privatplatzierung 910.000 neue Aktien begeben, was rund 6 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals entspricht. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll in erster Linie für die weitere Entwicklung der Biosimilar-Kandidaten genutzt werden.

Der Kurs von IBU-tec zeigt sich dieses Jahr ebenfalls etwas schwächer, hat sich seit September aber immer noch verdoppelt auf aktuell 31,50 Euro. Der Spezialchemiekonzern, vom Anlegermagazin „Der Aktionär“ als „neuer Stern am Batteriehimmel“ bezeichnet, produziert Kathodenmaterial für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Zellen. Als derzeit einziger europäischer Produzent von LFP-Batteriematerial sieht sich IBU-tec für das weitere Wachstum gut aufgestellt.

Naga mit Kursverdopplung (vom niedrigen Niveau)

Einen erfreulichen Jahresauftakt hatten unterdessen The Naga Group und fashionette – zumindest an der Börse. Die Naga-Aktie (<DE000A161NR7X>) wurde Ende 2022 noch um 1 Euro gehandelt, jetzt sind es 2,54 Euro. Der Betreiber des Neobrokers Naga, der Kryptowährungsplattform Nagax und der Neobanking-App Naga Pay ist eigenen Aussagen zufolge profitabel ins neue Jahr gestartet – die Erholung der Kryptowährungen dürfte helfen.

Die fashionette-Aktie (DE000A2QEFA1) ist seit Jahresanfang von 4,40 auf 5,81 Euro geklettert. Dabei hat der Düsseldorfer Online-Luxustaschenhändler sein schon im November gesenktes Ergebnisziel für 2022 verfehlt. „Grund hierfür ist die unerwartet verhaltene Kundennachfrage im Jahresendgeschäft“, erklärte das Unternehmen. Der Nettoumsatz lag hingegen im Rahmen der Prognose.

Analysehaus/Bank

Scale-Unternehmen

Empfehlung

Kursziel in Euro aktueller Kurs in Euro SMC Research

2G Energy Kaufen

30,00

21,90

SMC Research

Beta Systems Software

Kaufen

47,80

21,90

SMC Research

Laiqon

Kaufen

13,00

7,52

GBC

The Naga Group

Kaufen

3,60

2,54

SMC Research

The Naga Group

Halten

4,10

2,54

GBC

Deutsche Grundstücksauktionen

Kaufen

23,55

19,40

Montega

Helma Eigenheimbau/p>

Halten

32,00

18,55

SMC Research

Mensch und Maschine

Strong Buy

62,30

50,10

GSC Research

Scherzer

Kaufen

3,20

2,72



Weitere Empfehlungen für Scale-AktienDrei Fragen an Frank von Seth, CEO der Cyan AG

Die Cyan-Aktie hat seit 2019 stark verloren – trotz der eigentlich rapide steigenden Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen. Dieses Jahr sieht es etwas besser aus. Was sind die Gründe dafür?

Cybersecurity ist ein breites Gebiet mit einem riesigen Potenzial. In unserer Nische ist der kontinuierliche Aufbau mit Partnern entscheidend. Wir konnten in den vergangenen Jahren die Zahl der Partner vervielfachen – auch wenn dies anfangs länger dauerte als erwartet. Alles in allem konnten wir uns seit 2019 operativ deutlich weiterentwickeln sowie schneller bei Projekten und effektiver im Marketing werden.

Welche Bedeutung hat die jüngst verkündete Erweiterung der Partnerschaft mit MTEL, dem zur serbischen Telekom Srbija Gruppe gehörenden Mobilfunkanbieter?

Wir sind Technologiepartner für die Expansion von MTEL in die Schweiz und nach Deutschland; neben Österreich. Die Erweiterung ist ein strategischer Meilenstein. Damit stellen wir klar, dass Cybersicherheit für die Kunden jedes Konnektivitätsanbieters, sei es im eigenen oder im angemieteten Netz, wichtig ist.

Aus Anlegersicht: Was spricht für Ihre Aktie?

Cybersecurity ist und bleibt ein Topthema, das Hand in Hand mit Konnektivität geht. Wir sehen ein Bewusstsein für individuelle Lösungen im täglichen Gebrauch – die Nische für unsere Lösungen. Die Probleme der Vergangenheit konnten wir bereits mehrheitlich korrigieren. Nun skalieren wir stetig die Subscriber-Zahlen und den wiederkehrenden Umsatz mit entsprechender Marge.

Die cyan AG ist eine weltweit aktive Unternehmensgruppe mit Fokus auf Cybersecurity-Lösungen und Plattformen für Telekomunternehmen. Unter der Marke cyan digital security werden Cybersecurity-Produkte für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern, virtuellen Mobilfunkanbietern sowie Finanzdienstleistern angeboten. Zu den Kunden des vor 15 Jahren gegründeten Münchner Unternehmens zählen neben Orange und T-Mobile in Europa auch Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).

von: Anna-Maria Borse © 15. Februar 2023, Deutsche Börse AG

