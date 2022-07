Sasol: Einstiegschance am gleitenden Durchschnitt

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

von Manfred Ries

Sasol Ltd. (Wochenchart): Die Korrektur kam am MA(200) zum Stoppen.

Von Manfred Ries

Freitag, 29. Juli 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

...Emerging Markets! Heute soll es um den südafrikanischen Basiswert Sasol Ltd. (WKN: 865164) gehen. Die Sasol-Aktie am Freitag, 29. Juli an der Heimatbörse in Johannisburg/Südafrika: 349,65 ZAR (+0,1%). Kurs am Börsenplatz Frankfurt: 20,50 EUR (-1,0%). Unsere Chartbetrachtung bezieht sich auf die EUR-Kursnotierung. Die Notierungen konnten sich zuletzt an ihrer 200-Tagelinie stabilisieren und zu einem Comeback ansetzen.

Die Company. Die Sasol Limited ist ein global tätiges Chemie- und Energieunternehmen. Der Nettoumsatz verteilt sich auf die Bereiche Herstellung und Vertrieb von Veredelungschemikalien; Vertrieb von Kohlenwasserstoffen sowie Herstellung und Vertrieb von Grundchemikalien. Das Unternehmen hat ihren Sitz in Südafrika. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf umgerechnet 13,3 Mrd. USD; das macht Sasol zu einem Blue Chip. Das KGV(2023e) liegt bei ~4,8. Das Gros der Analysten spricht sich für ein Aufstocken der Sasol-Aktien aus mit einem mittleren Kursziel von 435 ZAR. Zur Erinnerung der aktuelle Kurs: ~350 ZAR. Achtung: Die nächste Ergebnisveröffentlichung ist für den kommenden 22. August anberaumt.

Die Ausgangslage. Die Papiere korrigierten nahezu sechs Wochen am Stück. Dabei sind die Kurse von 26,40 EUR bis auf 18,25 EUR (-31%) eingebrochen, wurden aber von der ansteigenden 200-Tagelinie aufgefangen. Die überverkaufte Marktsituation – siehe Slow-Stochastik-Indikator – half den Kursen mit auf die Beine.

Wie geht es weiter? Solange die 200-Tagelinie nach oben strebt, solange gilt der übergeordnete Aufwärtstrend als intakt. Dieser MA(200) stellt den Notierungen gleichzeitig eine Unterstützung dar. Die überverkaufte Marktsituation hat auch heute noch Bestand. Vor diesem Hintergrund heraus erscheint eine Fortsetzung der aktuellen Erholungsphase wahrscheinlich. Ein Break out über 21,10 EUR würde die Abwärtstrendlinie brechen; das wäre charttechnisch positiv zu bewerten. Dabei sorgt die relativ engmaschige Unterstützung für ein überzeugendes Gewinn-Risikoverhältnis – ich halte Sie auf dem Laufenden!

Soweit für heute; soweit für den Juli. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert, auch im kommenden Trading-Monat August!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Glossar:

MA(200): Abk. für Moving Average(200) – gemeint ist damit der Gleitende Durchschnitt von 200 Tagen („200-Tagelinie“).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite