Sasol-Aktie: Wie nachhaltig die Unterstützung jetzt ist

Montag, 5. Juni 2023

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets!

Heute wird es exotisch mit der südafrikanischen Sasol Ltd. (WKN: 865164). Seit zwei Jahren bereits gehören die Titel zu den Verlierern am Börsenplatz Johannesburg/Südafrika. Wobei zuletzt eine Stabilisierung erkennbar ist – am Freitag gewannen die Titel, auf EUR-Basis, sechs Prozent an Wert! Die Sasol-Aktie am Montag, 5. Juni 2023 (15:40 Uhr) zum Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt: 11,75 EUR (+2,6%). Kurs am Freitag an der Heimatbörse Johannesburg/Südafrika: 241,45 ZAR (+3,7%).

Zum Hintergrund

Die Papiere haben seit Juni 2022 – betrachtet auf EUR-Basis – rund 60 Prozent an Wert verloren. Wirkliche fundamentale Gründe für die rasante Abwärtsbewegung finden sich nicht: mit einem KGV(2024e) von 4,4 und einer Dividendenrendite von rd. 8,0 Prozent – vor Steuer(n) – erscheinen die Titel fundamental durchaus attraktiv. Das Gros der Analysten spricht sich aktuell für ein Kaufen der Papiere aus mit einem mittleren Kursziel von rund 330 ZAR.

Die Company

Die Sasol Ltd. ist ein transnationales Unternehmen der Erdöl- und chemischen Industrie mit Firmensitz in Johannesburg/Südafrika. Dort gilt er als der zweitwichtigste Industriekonzern des Landes und ist mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 7,9 Mrd. USD ein Indexschwergewicht. Die Company wurde 1950 als South African Coal, Oil and Gas Corporation Ltd. zur Herstellung von Kraftstoffen aus Vergasungstechnologien gegründet. Heute gilt Sasol als Weltmarktführer bei Hart-Wachsen und Heißklebern.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Sasol Ltd. auf EUR-Basis. Damit zeigt sich uns der Chartverlauf de facto währungsbereinigt. Deutlich zu sehen: der nach wie vor intakte Abwärtstrendkanal (rot schraffiert), in dem sich die Papiere von Sasol seit Sommer 2022 abwärts bewegen. Nun aber, bei Kursen um 10,70 EUR, wird eine Stabilisierung sichtbar: Wir sprechen von einem Kurslevel, der sich bereits im Sommer 2021 als Unterstützung bewährt hat (durch zwei grüne Pfeile markiert). Steht jetzt ein Comeback bevor?

Die Prognose

Ein flottes Comeback der Sasol-Kurse ist noch keine ausgemachte Sache! Zumal das übergeordnete Trendverhalten klar abwärts verläuft. Doch die Chance, dass auf dem jetzigen Kursniveau Käufer zurückkehren, besteht durchaus. Dass nun auch der MACD-Trendfolgeindikator auf Wochenbasis vor einem positiven Schnittpunkt stehen könnte, macht das Papier zusätzlich attraktiv. Eine etwaig größere Korrektur sollte spätestens im Bereich um 10 EUR zum Stoppen kommen. Long-Investments mit Buchgewinnen sollten dennoch durch einen Stop-Losskurs zeitnah abgesichert werden.

