Sasol-Aktie: Spannung pur nahe der Unterstützung

Freitag, 24. März 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Die Rohstoffe/Emerging Markets.

Heute wirds exotisch mit der südafrikanischen Sasol Ltd. (WKN: 8665985). Seit neun Wochen bereits gehören die Titel zu den Verlierern am Börsenplatz Johannesburg/Südafrika. Wobei zuletzt eine Stabilisierung auszumachen ist – möglicherweise eine Einstiegschance auf der Long-Seite? Die Sasol-Aktie am Freitag, 24. März 2023 zum Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt: 11,50 EUR (-0,9%). Schlusskurs am Donnerstag an der Heimatbörse Johannesburg/Südafrika: 236,01 ZAR (-0,9%).

Zum Hintergrund

Die Papiere haben seit Juni 2022 – betrachtet auf EUR-Basis – knapp 60 Prozent an Wert verloren. Wirkliche fundamentale Gründe für die rasante Abwärtsbewegung finden sich nicht. Laut Presseberichten kam es im Vorjahr bei der Sasol Ltd. aber zu mehreren Insider-Verkäufen.

Die Company

Die Sasol Ltd. ist ein transnationales Unternehmen der Erdöl- und chemischen Industrie mit Firmensitz in Johannesburg/Südafrika. Dort gilt er als der zweitwichtigste Industriekonzern des Landes und ist mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 7,7 Mrd. EUR ein Indexschwergewicht. Die Company wurde 1950 als South African Coal, Oil and Gas Corporation Ltd. zur Herstellung von Kraftstoffen aus Vergasungstechnologien gegründet. Heute gilt Sasol als Weltmarktführer bei Hartwachsen und Heißklebern.

Die Analystenmeinungen zur Sasol Ltd. fallen aktuell überwiegend positiv aus mit einem mittleren Kursziel von 343 ZAR. Das KGV(2024e) beträgt angenehme 3,8 bei einer (Vor-Steuer) Dividendenrendite von ~9,8%. Achtung: Am kommenden 21. April werden Geschäftszahlen veröffentlicht!

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Sasol-Aktie auf EUR-Basis. Die kräftige Erholung zu Jahresbeginn währte nicht lange und die Notierungen kehrten in ihren Abwärtstrend (A) zurück. Mit aktuellen Kursen ~11,85 EUR kostet ein Anteilsschein der Sasol Ltd. wieder so viel, wie letztmalig im August 2021. Die 200-Tagelinie fällt steil ab und verstärkt das bisherige Jahreshoch bei 16,85 EUR in seiner Eigenschaft als Widerstand.

Die Prognose

Mittlerweile liegen die Notierungen der Sasol-Aktie ~31 Prozent unterhalb ihrer 200-Tagelinie. Dieser Wert wurde letztmalig zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 erreicht. Auch der Slow-Stochastik-Indikator auf wöchentlicher Betrachtungsbasis spricht bereits wieder von einer überverkauften Marktsituation. Grund für ein flottes Comeback nach oben ist das aber nicht! Andererseits bewegen sich die Kurse von Sasol zunehmend in Richtung eines Unterstützungsbereichs. In den vergangenen sieben Handelstagen bereits konnten sich die Notierungen ~11,50 EUR stabilisieren. Die Hoffnungen der Chartisten liegt jetzt insbesondere auf die psychologisch bedeutsame Preislinie von 10 EUR als ein potenzieller und tragfähiger Support!

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende: Alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

