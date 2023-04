Sartorius Vz.: Vor den Quartalszahlen noch Einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Breakout Trading-Strategie

Symbol: SRT3 ISIN: DE0007165631

Rückblick: Sartorius konzentriert sich als international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und die Nahrungsmittel-Industrie. Das Unternehmen baut wegen der starken Nachfrage seine Kapazitäten immer weiter aus. Anfang Jänner konnte die Aktie alle relevanten gleitenden Durchschnitte zurückerobern und zog steil nach oben. Danach folgte die Korrektur, welche die Kurse bis unter die 200-Tagelinie führte. Mittlerweile konnten die Bullen die wichtigen gleitenden Durchschnitte abermals zurückerobern.

Meinung: Die Lösungen von Sartorius tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Am 20. April will der Göttinger Laborzulieferer seine Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen. Der Markt dürfte sich aufgrund der hohen Vorgaben aus dem Vorjahreszeitraum bereits auf ein schwaches erstes Quartal eingestellt haben. Die Auftragslage und die Umsatzdynamik sollten sich dann im zweiten Halbjahr 2023 verbessern. Generell betreibt Sartorius ein lukratives Business.

Chart vom 14.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 404.60 EUR

Setup: Bei weiterer Stärke könnte man vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen eine Long-Position eröffnen und auf weiterhin steigende Kurse setzen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unter dem Tief dieser Woche vornehmen. Defensivere Trader warten die Quartalszahlen erst einmal ab.

Meine Meinung zu Satorius Vz. ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SRT3

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von