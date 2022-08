Sartorius Vz. - Der Pullback bietet eine attraktive Einstiegschance in die Aktie des Laborausrüsters!

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

Symbol: SRT3 ISIN: DE0007165631

Rückblick: Sartorius ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter, der sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie konzentriert. Die Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Nach einer negativen Phase der Aktie, wendete sich im Juli das Blatt zugunsten der Bullen. Im Laufe der folgenden starken Anzugsphase des Sartorius-Papiers in den letzten Wochen, sahen wir Rücksetzer in den Bereich des EMA-20, welche wieder gekauft wurden.

Meinung: Sartorius beliefert Impfstoffproduzenten mit Spezialfiltern, Zellkulturmedien und analytischen Instrumenten. Der Konzern baut wegen der starken Nachfrage seine Kapazitäten weiter aus. Eine mögliche Corona-Welle im Herbst/Winter würde die Nachfrage weiter beschleunigen. Der aktuelle Rücksetzer zum 20er-EMA bietet uns nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in die Aktie des Laborausrüsters.

Chart vom 24.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 439.40 EUR

Setup: Wenn wir Kurse über dem Hoch von Dienstag bekommen, bietet sich die Eröffnung einer Long-Position an. Die Absicherung könnte nach dem Einstieg unter derselben Kerze, unter dem EMA-20 erfolgen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SRT3

