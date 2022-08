Santacruz Silver: Bolivianische Assets erlauben Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Santacruz Silver Mining (TSXV SCZ / WKN A1JWYC) hat im zweiten Quartal dieses Jahres einen Anstieg der Silberäquivalentproduktion um 406% auf rund 4,046 Mio. Unzen gemeldet. Im Juniquartal 2021 waren es noch 799.057 Unzen.



Das hängt vor allem mit der Produktion der bolivianischen Assets zusammen, die das Unternehmen im März 2022 erwarb. Hinzu kam ein Anstieg der Silberäquivalentproduktion um 21% auf der Zimapan-Mine, während das Rosario-Projekt im Dezember 2021 verkauft wurde und damit natürlich nicht mehr zur Produktion beiträgt.



Wie Santacruz auch mitteilte, lagen die konsolidierten „all-in sustaining costs“ (AISC) pro Unze Silberäquivalent bei 19,55 USD . Das bedeutet einen Rückgang von 18% im Vergleich zu den 23,74 USD je Unze im zweiten Quartal des vergangenen Jahres. Auch hier machen sich die neuen bolivianischen Projekte bemerkbar, die Kosten pro Einheit von nur 19,31 USD pro Unze aufweisen. Zudem gingen die Kosten pro Einheit auf der Zimapan-Mine um 3% zurück, während die Kosten des Rosario-Projekts ebenfalls wegfielen.



Das Unternehmen erzielte eigenen Angaben zufolge im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 1.538% auf 225,1 Mio. Dollar nach 13,7 Mio. Dollar im gleichen Zeitraum 2021. Der Bruttogewinn stieg demzufolge um 914% auf 38,9 Mio. Dollar nach 3,8 Mio. Dollar im Jahr zuvor. Laut Santacruz schnellte zudem das bereinigte EBITDA um 1.290% auf 31,6 Mio. Dollar nach oben nach 2,3 Mio. Dollar im zweiten Quartal 2021.



Wichtig ist zudem, dass Santacruz im zweiten Quartal mit einem Nettogewinn von 6,5 Mio. Dollar in die schwarzen Zahlen zurückkehrte, nachdem man im Vergleichszeitraum 2021 noch einen Nettoverlust von 3,8 Mio. Dollar verbucht hatte (plus 273%). Wie das Unternehmen erklärte, war die positive Entwicklung insbesondere darauf zurückzuführen, dass die neuen Assets in Bolivien ein erstes volles Quartal beitrugen.



Santacruz verfügt derzeit über sechs produzierende Minen - Zimapan, Bolivar, Porco, Tres Amigos, Reserva und Colquechaquita Mines –, zwei Explorationsprojekte – La Pechuga und Santa Gorgonia – und ein Entwicklungsprojekt (Soracaya).





