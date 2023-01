Salesforce eventuell überbewertet!

Der Aktienkurs von Salesforce befindet sich aktuell in einem Abwärtstrend. Eine Unterschreitung des geplanten Wachstumstempos aufgrund der Entlassungen sollte eher zu sinkenden Kursen führen. Zusätzlich befindet sich das erwartete KGV 2022/23 noch immer in schwindelerregender Höhe.

„Big Short“-Investor Michael Burry sagt, die Salesforce-Aktie hätte nach der Ankündigung des großen Stellenabbaus um 25 % fallen müssen. Salesforce kündigte am Mittwoch, den 4. Januar einen Personalabbau an und verzeichnete einen Anstieg des Aktienkurses um 3,6 %. Salesforce plant, seine Belegschaft um 10 % zu reduzieren, um die Gewinnmargen zu steigern. Und das soll in den nächsten Wochen geschehen. CEO Marc Benioff teilte den Arbeitnehmern in einem Brief mit, dass Salesforce während der Pandemie zu aggressiv bei den Einstellungen gewesen sei. Der Unternehmenssoftware-Riese beschäftigte zum 31. Oktober 2022 weltweit etwa 80.000 Mitarbeiter gegenüber mehr als 49.000 zum 31. Januar 2020. Bevor die geplanten Einsparungen realisiert werden können, muss Salesforce zunächst etwa 1,4 bis 2,1 Milliarden US-Dollar investieren. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Abfindungszahlungen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis letzten Freitag an. In einem möglichen Szenario ist der Kursverlust in der Spitze im Ausmaß von 58 Prozent noch immer nicht tief genug. Ein Blick auf die KGVs zeigt, dass Salesforce noch immer sehr üppig bewertet ist. Das erwartete KGV 2022/23 liegt derzeitig bei 107,27. Für das Jahr 2023/24 ist beinahe eine Verdoppelung des Gewinns pro Aktie auf 1,92 US-Dollar geplant, womit das entsprechende KGV auf aktuell 66,82 sinkt. Bekommen die Marktteilnehmer bei dermaßen hohen KGVs Zweifel am zukünftigen Wachstum, kann dies schnell zu einer Implosion des Kurses führen. Die aktuelle Schwächephase des Aktienkurses könnte zum neuerlichen Test des in der Coronakrise markierten Tief bei 116,20 US-Dollar führen.

Salesforce.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

160,84 // 190,34 US-Dollar

Unterstützungen:

128,17 // 116,20 US-Dollar



Fazit

Der Aktienkurs von Salesforce befindet sich aktuell in einem Abwärtstrend. Die Ankündigung, jeden 10. Mitarbeiter zu entlassen, sorgte bei den Aktionären für gute Stimmung. Dennoch geht der bekannte Shortseller Michael Burry von einer Überbewertung der Aktie von mindestens 25 Prozent aus.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN KG7HZ7) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Salesforce-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,1 profitieren. Das Ziel sei bei 116,20 US-Dollar angenommen (5,47 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 160,68 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,29 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

KG7HZ7

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

3,19 – 3,21 Euro

Emittent:

Citigroup

Basispreis:

174,54 US-Dollar

Basiswert:

Salesforce.com Inc.

KO-Schwelle:

174,54 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

140,51 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,47 Euro

Hebel:

4,10

Kurschance:

+ 71 Prozent

Quelle: Citigroup



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.