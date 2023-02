Salesforce: Gegenbewegung voll im Gange!

Der Aktienkurs von Salesforce hat den seit Mitte November 2021 gebildeten Abwärtstrend seit Anfang 2023 verlassen. Trotz hoher KGVs konnte der Kurs rund 39 Prozent hinzugewinnen. Eine Mischung aus der Abflachung der Zinsen in den USA und dem Einstieg von Elliot Management haben teilweise zu diesem Kursanstieg beigetragen.

Der Investor Elliott Management Corp. hat mehrere Milliarden Dollar in den SAP-Konkurrenten Salesforce investiert. Elliott ist dafür bekannt, Druck auf Geschäftsentscheidungen auszuüben. Anfang dieses Jahres kündigte Salesforce an, 10 Prozent seiner mehr als 73.000 Stellen zu streichen. In den vergangenen vier Jahren hatte das Softwareunternehmen seine Belegschaft unter anderem durch den Kauf des Messaging-Dienstes Slack fast verdreifacht. Zwischen Januar 2020 und Oktober 2022 kamen 30.000 neue Mitarbeiter hinzu. Seitdem sind die Verkäufe eingebrochen und mehrere Manager haben Salesforce verlassen. Die Beteiligung des Hedgefonds könnte Salesforce helfen, sich auf organisches Umsatzwachstum und steigende Margen zu konzentrieren. Auch ein Wechsel an der Unternehmensspitze wird erwartet.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis 3. Januar 2023 an. Im neuen Jahr 2023 startete eine fulminante Aufholjagd, wodurch der Kurs bis zum gestrigen Schlusskurs rund 39 Prozent hinzugewinnen konnte. Der vorangegangene Kursverlust von 58 Prozent ist den Marktteilnehmern zu weit gegangen. Die Betrachtung aus fundamentaler Sicht ergibt aber immer noch KGVs jenseits der 50. Die Prognose des Gewinns pro Aktie in den Geschäftsjahren 2022/23 bis 2024/25 steigt um 146 Prozent, was zu einer geplanten Senkung des erwarteten KGVs von 136 auf 55 zur Folge hat. Bekommen die Marktteilnehmer bei dermaßen hohen KGVs Zweifel am zukünftigen Wachstum, kann dies schnell zu einer Implosion des Kurses führen.

Salesforce.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

190,37 // 220,49 US-Dollar

Unterstützungen:

162,72 // 128,17 US-Dollar



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Salesforce-Aktie bis auf 203,49 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD4MZJ) überproportional mit einem Omega von 3,34 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 42 % und dem Ziel bei 203,49 US-Dollar (5,12 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 06.03.2023 eine Rendite von rund 55 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 151,66 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 44 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,24 zu 1, wenn bei 151,66 US-Dollar (1,83 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD4MZJ

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

3,16 – 3,19 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

160,00 US-Dollar

Basiswert:

Salesforce.com Inc.

akt. Kurs Basiswert:

174,66 US-Dollar

Laufzeit:

15.12.2023

Kursziel:

5,12 Euro

Omega:

3,34

Kurschance:

+ 55 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.