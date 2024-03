Salesforce: Bullen lechzten nach mehr

Wertpapiere des US-Softwareentwicklers Salesforce haben in der abgelaufenen Handelswoche ihre Vorgängerhochs aus Ende 2021 erreicht und damit das volle Spektrum einer seit Anfang 2020 bestehenden Seitwärtsphase aufgebraucht. Gelingt es aber auch diese Hürde auf Sicht der nächsten Tage und Wochen zu meistern, könnten höhere Zielmarken auf mittelfristiger Basis in den Fokus der Händler geraten.

Übergeordnet schwankt Salesforce zwischen Anfang 2020 und dem heutigen Zeitpunkt zwischen 120,00 und 311,75 US-Dollar in der Spitze grob seitwärts. Die aktuell andauernde Aufwärtsbewegung hält bereits seit Dezember 2022 an und brachte einen frischen Rekordstand bei 318,71 US-Dollar in der abgelaufenen Handelswoche hervor. Gelingt es sich weiter von diesem Niveau zur Oberseite abzusetzen, dürfte das nächstgrößere projizierte Kursziel um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement in Angriff genommen werden. Zuvor sollten sich Investoren jedoch auf eine nicht unerhebliche Konsolidierung einstellen, die einen Long-Einstieg auf einem günstigeren Kursniveau ermöglichen würde.

Think big

Wochenschlusskurse oberhalb von 311,75 US-Dollar würden eindeutig auf eine potenzielle Rallyefortsetzung an das 138,2 % Fibo bei 382,58 US-Dollar hinweisen. Entsprechend könnte eine solche Entwicklung für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden, die an Hebel nicht verlieren. Hierzu kann beispielshalber auf das Faktor Zertifikat Long auf Salesforce WKN VM51FH zurückgegriffen werden. Zuvor allerdings sollten sich Investoren noch auf Rücksetzer auf 291,74 und darunter 275,95 US-Dollar einstellen. Zeigt sich an einer dieser Kursmarken im Anschluss eine Trendwende, würde sogar ein vorzeitiger Einstieg ermöglicht. Spätestens ab 251,23 US-Dollar sollte aber die seit Dezember 2022 bestehende Rallye wieder aufgenommen werden!

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Salesforce Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

VM51FH

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

9,48 – 9,50 Euro

Emittent:

Vontobel

Ausgabepreis:

4,9300 Euro

Basiswert:

Salesforce Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

316,68 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

17,57 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 85 Prozent

Vontobel



