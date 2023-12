Salesforce - Bären ein Schnippchen geschlagen

Im abgelaufenen Jahr verweilte die Aktie des US-Softwarekonzerns Salesforce noch in einem Abwärtstrend. 2023 ist dagegen von einem Aufwärtstrend geprägt, innerhalb dessen rund 62 Prozent der letzten Abwärtsbewegung zur Oberseite korrigiert wurde. Ein drohendes Verkaufssignal in Form einer SKS-Formation wurde durch den jüngsten und vor allem dynamischen Kursanstieg negiert, sodass wieder Bullen übernehmen dürften.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Salesforce bei 311,75 US-Dollar Anfang November 2021. Von da an ging es steil bergab. Erst im Dezember letzten Jahres fand das Papier wieder um 120,00 US-Dollar einen tragfähigen Boden vor und sprang wieder zur Oberseite an. Seit dem Jahreswechsel steigt die Aktie kontinuierlich, wobei die letzten Wochen von einer potenziellen Trendumkehr in Form einer SKS-Formation geprägt waren. Dieses Konstrukt konnte jedoch mit den Gewinnen der letzten Wochen entkräftet werden, sodass bald wieder frische Jahreshochs auf der Agenda stehen dürften – nicht zuletzt wegen des zu Donnerstag erwarteten Kurssprungs nach Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch.

Jahreshochs als Signalgeber

Gelingt es in den kommenden Wochen bis zum Jahresende die aktuellen Jahreshochs bei 238,22 US-Dollar mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, würden die Weichen in Richtung weiterer Kursgewinne zunächst an 251,23 und darüber 284,50 US-Dollar gestellt werden. Auch würde dadurch der letzte mögliche Trendwendepunkt nach den Fibonacci-Reihen um das 61,8 % Retracement wegfallen und eine Rallyefortsetzung begünstigen. Ins bärische Lager würde die Aktie ganz klar unterhalb von 193,91 US-Dollar wechseln, in diesem Fall wären die Bemühungen der Bullen aus den letzten Wochen zum Scheitern verurteilt. In der Folge könnte Salesforce anschließend auf 172,98 US-Dollar weiter durchgereicht werden.

Widerstände: 251,23; 260,78; 265,80; 270,56; 279,50; 286,36 US-Dollar

Unterstützungen: 225,50; 216,70; 210,00; 198,78; 193,91; 187,31 US-Dollar

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Hebel

Letzter Bewertungstag

Salesforce

HD0LX4

4,5599

203,086648

19,33

5,08

Open End

Salesforce

HD0WHS

2,99

220,450848

12,44

7,78

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Hebel

Letzter Bewertungstag

Salesforce

HC825N

2,89

281,382063

11,77

8,05

Open End

Salesforce

HC73K5

11,1399

261,660122

3,93

20,74

Open End



Turbo Bull Open End Optionsschein auf Salesforce für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie
Turbo Bear Open End Optionsschein auf Salesforce für eine Spekulation auf einen Abstieg der Aktie

