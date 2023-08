Saisonalität: Bislang zeigen die US-Indizes nur leichte Schwäche

von Sven Weisenhaus

Kurz vor der Stockstreet-Sommerpause befand sich der Dow Jones auf dem Weg zu seiner längsten Gewinnserie seit 1987. Einen Tag später, am 26. Juli, war es mit dem 13. Gewinntag in Folge auch so weit. Wäre er am Folgetag ebenfalls gestiegen, hätte er einen uralten Rekord aus dem Jahre 1897 gebrochen. Doch daraus wurde aufgrund eines deutlichen Rücksetzers nichts.

Doch mit diesem Rücksetzer endete die Rally noch nicht. Denn bis zum 1. August legte der Index wieder zu. Und er stieg zu Monatsbeginn sogar über das Hoch vom 26. Juli, wenn auch nur knapp. Mit dieser 16 Handelstage dauernden Aufwärtsbewegung (siehe grünes Rechteck im folgenden Chart) reduzierte der Dow Jones sein Minus vom Rekordhoch auf nur noch 3,45 % - unglaublich!

Seitdem befinden sich die Kurse auf dem Rückzug. Dabei liefen sie aber am Freitag und Montag jeweils von unten an den horizontalen Widerstand bei 34.492,22 Punkten, der sich aus dem Hoch der Welle B des Bärenmarktes ergibt.

Und weil sich die Kurse damit kaum vom Trendhoch entfernt haben, liegt bislang eine moderate Konsolidierung auf dem erreichten Niveau vor, die bullish zu werten ist. Erst wenn die Kurse nach unten hin Fahrt aufnehmen, muss man mit einem größeren Rücksetzer rechnen. Das gilt vor allem, wenn dabei das Hoch der ersten Kurserholung vom 13. Dezember bei 34.712,28 Punkten unterschritten wird. Solange das nicht der Fall ist, haben wir es mit einer intakten Ausbruchsbewegung zu tun.

Nasdaq Composite hält sich weiterhin an den saisonalen Verlauf

Ähnliches gilt für die US-Technologieaktien. Ich erinnere dazu an den folgenden Chart des Nasdaq Composite aus der Analyse vom 14. Juli (siehe „Saisonalität: Achtung, Hochs in Sicht!“).

Der Index hielt sich mit der Kursentwicklung des 1. Halbjahres 2023 auf recht beeindruckende Weise an den saisonalen Kursverlauf der vergangenen 45 Jahre. Und mit den roten Linien bzw. dem roten Pfad hatte ich den möglichen weiteren Verlauf skizziert, wie er nach der Saisonalität zu erwarten wäre. Mit Blick auf den (folgenden) aktuellen Chart kann man durchaus argumentieren, dass der Index die erwartete Kursrichtung eingeschlagen hat.

Zwar kam der Rücksetzer mit leichter Verspätung, er führte den Index aber schon wie erwartet unter das Hoch, welches vor dem aufsteigenden Dreieck markiert wurde. Dadurch gilt der bullishe Ausbruch aus der Dreiecksformation nun als Fehlausbruch bzw. Bullenfalle. Das ist ein erstes relevantes bearishes Signal.

Dennoch müssen auch hier die Bären noch mehr leisten, damit man nicht nur von einer Konsolidierung, sondern von einer größeren Korrektur sprechen kann. Denn es reicht schon ein starker Tag aus, um die Kurse wieder über die horizontale Widerstandslinie zurückzutreiben. Und dann sieht das Chartbild schon wieder eher bullish aus.

Fazit

Pünktlich zum Start des saisonal schwachen Börsenmonats August haben die US-Indizes Rücksetzer erlitten. Bislang fallen diese aber noch relativ moderat aus – man kann von Konsolidierungen sprechen, die bullish zu werten sind. Erst wenn die Abwärtsbewegung im Dow Jones Schwung aufnimmt und der Nasdaq Composite sein aktuelles bearishes Signal durch weitere bestätigt, zeigen die Bullen deutlicher Schwäche und die Bären eine zunehmende Stärke. Kommt es hingegen in Kürze wieder zu einem starken Handelstag, können damit die Konsolidierungen bereits enden und sich die Aufwärtstrends sogar fortsetzen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Erfolg an der Börse

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)