S&P500 – bislang ein klassischer Ausbruch

Der S&P500 verhält sich derzeit so, wie es bei einem Ausbruch üblich sein sollte. Dynamische Bewegung über die Abwärtstrendlinie mit anschließender Korrekturbewegung an die Ausbruchslinie (Pull-Back). Nun gilt es, diesen Ausbruch zu veredeln, was nicht ganz leicht werden dürfte. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert und der MACD-Indikator steht kurz vor einer Bestätigung dieser Signale. Somit dürfte zumindest ein Abbröckeln oberhalb der Trendlinie in den nächsten Tagen zu erwarten sein.

