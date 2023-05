S&P500 - alles derzeit neutral

S&P500 update

Beim S&P500 sieht derzeit alles neutral aus. Weder ein Einbruch noch ein Ausbruch sind aktuell zu erwarten. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und der Index tritt in einer Widerstandszone auf der Stelle. Selbst von den Umsätzen her ist aktuell nicht zu erkennen, dass die Marktteilnehmer ein gesteigertes Interesse am Markt bekunden. Somit dürfte auch in den kommenden Handelstagen, kaum eine größere Bewegung zu erwarten sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com

