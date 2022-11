S&P500 – Trotzt noch den Verkaufssignalen

Die freundliche Bewegung am gestrigen Handelstag darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Indikatoren Verkaufssignale generiert haben. Auch die Doji’s, die am Freitag und Montag entstanden sind, zeugen eher von Unsicherheit bei den Marktteilnehmern, als von Zuversicht. Die Umsätze sind seit einigen Tagen kontinuierlich rückläufig, was ebenfalls dafür spricht, das eine abwartende Haltung eingenommen wurde. Der anstehende „Black Friday“ als Auftakt für das wichtige Weihnachtsgeschäft dürfte ein Mitgrund für die Zurückhaltung sein. Somit wird diese Woche an der Börse zeigen, wohin die Notierungen bis zum Jahresende gehen werden.

