S&P500 – Steiler Abwärtstrend intakt, jüngstes Tief unterschritten

Der S&P500 könnte vorgemacht haben, was dem DAX in den kommenden Tagen bevorsteht. Das Tief von vor wenigen Tagen wurde unterschritten. Auch wenn dieses Unterschreiten nur intraday erfolgte, zeigt es doch, dass ein Bruch des steilen Abwärtstrends noch nicht auf dem Plan der Marktteilnehmer steht. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen, deuten aber noch keine Ausverkaufssituation an. Die Indikatoren haben gerade wieder nach unten gedreht und damit mögliche Kaufsignale negiert.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.