S&P500 - Die Erholungsbewegung vor dem Ende?

S&P500 update

Die Bewegung des S&P500 verläuft nahezu wie im Schulbuch. Eine Erholungsbewegung wird immer wieder mit einem kräftigen Rücksetzer beendet. Der so geschaffene kurzfristige Aufwärtstrend erfährt somit immer ein dynamisches Ende. Eine solche Bewegung kann nun auch wieder bevorstehen. Der gestrige Handelstag deutete wieder an, was in den kommenden Tagen passieren könnte. Die Indikatoren kippen im neutralen Bereich nach unten ab und unterstützen somit diese Erwartungshaltung eines erneuten Rückgangs. Allerdings war der Umsatz gestern nicht besonders hoch, weshalb auch hier von mangelnder Abgabebereitschaft gesprochen werden muss. Die jüngste Erholungsbewegung sollte trotzdem vor dem Ende stehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.