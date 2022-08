S&P500 – Dynamik nach oben wieder aufgenommen

Der S&P500 konnte die schon verloren gegangene Aufwärtsdynamik von einem auf den anderen Tag zurückgewinnen und ist in den Bereich der nächsten Widerstandslinie gestiegen. Auch dieses Mal war die Mehrheit der Marktteilnehmer nicht dabei, was an den weiter rückläufigen Umsätzen zu sehen ist. Der steile Trend wird mit dieser Intensität nicht durchzuhalten sein. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt und hat damit ein finales Kaufsignal generiert. Mit einem Erreichen der 4.400er-Marke dürfte eine Korrekturbewegung einsetzen.

