S&P500 - Da muss noch viel passieren [...]

S&P500 update

Nachdem in der vergangenen Woche einige sehr kleine Kerzenkörper generiert wurden (diese sind meist ein Zeichen für Unsicherheit im Markt), konnte der Aufwärtstrend nicht mehr gehalten werden. Nun liegt der Fokus darauf, dass der neu begonnene Abwärtstrend nicht unter das Tief vom Jahresende führt. In diesem Fall würde nämlich nach der Dow-Theorie ein neuer Abwärtstrend beginnen. Die Indikatoren geben derzeit widersprüchliche Signale, was zunächst kein gutes Zeichen darstellt. Kurzfristig dürfte der US-Markt weiter unter Druck stehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

