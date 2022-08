STS Group AG: Talsohle der Ertragsentwicklung könnte erreicht sein

STS hat eine gemischte Halbjahresbilanz vorgelegt. Insbesondere das Geschäft in China hat stark gelitten, da der dortige Markt für schwere Nutzfahrzeuge nach dem Auslaufen einer Sonderkonjunktur massiv eingebrochen ist. Demgegenüber konnten die beiden anderen Sparten Plastics und Materials, deren Schwerpunkt in Europa liegt, deutlich zulegen und auch das EBITDA verbessern. Insgesamt musste STS in den ersten sechs Monaten eine Umsatzkontraktion um 12,9 Prozent auf 117,4 Mio. Euro hinnehmen, die zu einem EBITDA-Rückgang von 13,8 auf 2,9 Mio. Euro geführt hat. Für das Gesamtjahr erwartet das STS-Management trotzdem weiterhin nur einen leichten Umsatzrückgang (der sich entsprechend auch auf das EBITDA auswirkt), was eine Markterholung in China impliziert.

Abseits der aktuellen Marktturbulenzen bleiben die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Konzerns vielversprechend. Zusammen mit dem Großaktionär Adler Pelzer wird die Expansion in China und den USA mit dem Aufbau weiterer Werke vorangetrieben. Wir sehen gute Chancen, dass das Unternehmen die Erlöse in diesen Märkten künftig kräftig steigern wird, was auch für deutlich höhere Margen auf Konzernebene sorgen sollte.

Obwohl wir unsere Schätzungen als Reaktion auf die ausgeprägte Ertragsdelle im ersten Halbjahr insgesamt etwas vorsichtiger ausgestaltet haben und ein erhöhter Diskontierungszins (als Reaktion auf die Kapitalmarktentwicklung) ebenfalls dämpfend auf die Wertermittlung eingewirkt hat, liegt unser Kursziel dank der Abbildung der vielversprechenden Expansionsstrategie des Unternehmens mit 11,80 Euro (bislang: 12,90 Euro) weit über dem aktuellen Kurs.

Mit der Rückkehr auf den Wachstumspfad und vor allem wieder besseren Margen erwarten wir daher eine kräftige Kurserholung für die STS-Aktie. Bis sich das konkret in den Geschäftszahlen zeigt, lautet unser Urteil nun vorerst „Hold“ (bislang: „Speculative Buy“).

Quelle: SMC-Research

