SMA Solar – Das Wachstum im Solarsektor wird weitergehen!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: S92 ISIN: DE000A0DJ6J9

Rückblick: SMA Solar ist auf die Produktion von Wechselrichtern für die Photovoltaikindustrie spezialisiert. Der Solarsektor hält sich im Krisenumfeld weiterhin gut. Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien nimmt stetig zu. Die SMA-Aktie befindet sich im Aufwind. Nach dem letzten Rücksetzer sehen wir bereits wieder Kaufinteresse.

Meinung: Für die Industrien im Segment der Erneuerbaren Energien besteht kein Zweifel an deren Wachstumspotenzial. Nicht zuletzt der politische Rückenwind sollte die Kurse dabei weiter nach oben treiben. Die Bundesregierung will in den kommenden zehn Jahren den Anteil der Solarenergie am Stromverbrauch in Deutschland von derzeit gut 10 Prozent auf etwa 30 Prozent verdreifachen. Das Wachstum im Solarsektor wird dadurch weitergehen. Wenn die SMA-Aktie aus der Konsolidierung der letzten Tage nach oben ausbricht, würde sich der Einstieg anbieten.

Chart vom 14.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 80.65 EUR

Setup: Bei weiterer Stärke könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu SMA Solar ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in S92

