SMA Solar Technology - Prognoseerhöhung beflügelt

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Ende vergangener Woche hat SMA Solar Technology erneut die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und damit die Marktteilnehmer überrascht. Demnach erwartet der Hersteller von Wechselrichtern nun einen Jahresumsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro statt der zunächst prognostizierten 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen könnte mit 230 bis 270 Millionen Euro ebenfalls deutlich über den Ende März auf 135 bis 170 Millionen Euro erhöhten Prognosen liegen. Die Auftragsbücher sind voll und der Ausbau der erneuerbaren Energien wird weiterhin verangetrieben. Gleichzeitig hat sich die Versorgung mit Bauteilen verbessert.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien dürfte auch in den kommenden Jahren der wichtigste Katalysator für SMA Solar Technology sein. Ende Februar erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck zudem, dass er die hiesige Solarindustrie dabei unterstützen will, Produktionskapazitäten deutlich auszubauen. Die Europäische Komission geht davon aus, dass rund 600 Gigawatt installierte Photovoltaik-Leistung in Europa bis 2030 notwendig sind, um eine wettbewerbsfähige Energieversorgung und die Klimaziele zu schaffen. Dafür ist es notwendig, Lieferketten zu diversifizieren und die Solarindustrie entsprechend wieder aufzubauen.

Trotz guter Aussichten besteht das Risiko neuer Rückschläge bei SMA Solar Technology. So muss der Konzern weiterhin stark in den Ausbau von Produktionskapazitäten investieren. Dies könnt auf die Marge drücken. Schwache Geschäftszahlen oder eine breite Abwärtsbewegung der Aktienmärkte könnte den Titel nachhaltig unter Druck setzen. Zudem ist das Papier mit einer Marktkapitalisierung von 3,7 Milliarden Euro kein Schnäppchen mehr.

Chart: SMA Solar Technologies

Widerstandsmarken: 110,90/120,00/154,50 Euro

Unterstützungsmarke: 67,25/75,60/83,90/100,00 Euro

Die Aktie von SMA Solar Technologies hat das Niveau von 2010 wieder erreicht und ein neues Allzeithoch markiert. Seit Ende Oktober 2023 hat sich das Papier fast verdreifacht. Allerdings ließ das Aufwärtsmomentum im April spürbar nach. Nach dem Allzeithoch bei EUR 110,90 folgte eine Konsolidierung, welche die Aktie bis zur 61,8%-Retracementlinie zurückbrachte. Auf diesem Niveau bildete der MDAX®-Titel einen Boden ehe Ende vergangener Woche die Gegenbewegung nach oben einsetzte. Der seit Jahresbeginn gebildete Aufwärstrendkanal ist damit weiter intakt. Aktuell klopft die Aktie an das Allzeithoch bei EUR 110,90. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf einen Anstieg bis zur Oberkante des Aufwärtstrendkanals – sprich: EUR 120. Die nächste Zielmarke liegt auf Höhe der 161,8%-Retracementlinie bei 154,50. Eine starke Unterstützung findet die Aktie auf Höhe der 61,8%-Retracementline und der Unterkante des Aufwärtstrendkanals bei EUR 83,90. Kippt die Aktie unter diese Marke, könnte eine deutlichere Korrektur folgen.

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird die Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstage auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissionspreis

Finaler Bewertungstag

Bemerkung

SMA Solar Technology

Aktienanleihe Protect

HVB7ZX*

100,00%

18.07.2024

Barriere: 75%**; Zinssatz: 18,8 % p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

SMA Solar Technology

HC3HM7

8,85

84,819077

95,421462

5

Open End

SMA Solar Technology

HC58LM

5,42

95,420009

102,843686

10

Open End

SMA Solar Technology

HC7R5X

20,77

98,953653

103,901336

15

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

SMA Solar Technology

HC5QDD

1,79

127,195218

116,599856

-5

Open End

SMA Solar Technology

HC7R5Z

5,61

116,594285

109,178888

-10

Open End

SMA Solar Technology

HC7R60

4,12

115,626667

110,562219

-15

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf SMA Solar Technology für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieFaktor Optionsscheine Short auf SMA Solar Technology für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie der SMA Solar finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte