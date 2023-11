SMA Solar Technology AG - Inliner für den Seitwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Aktie des deutschen Unternehmens SMA Solar Technology AG ist nichts für schwache Nerven. Im Juli 2023 bildete die Aktie noch ein Jahreshoch aus, dann ging es um 50 % nach unten. Dieser Trend könnte nun ein Ende finden und die Aktie in eine Seitwärtsphase übergehen. Demzufolge besteht eine sehr gute Chance, mit einem Inline-Optionsschein bis März nächsten Jahres Geld zu verdienen.

Im Fall des hier vorgeschlagenen Inline-Optionsscheins werden zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die SMA-Aktie bis dahin keine der beiden Knock-out-Barrieren berührt hat. Bleibt jegliches Knock-out-Ereignis aus, das heißt, der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit über der oberen bzw. unter der unteren Barriere und hat diese auch nicht berührt, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 13. März 2024 automatisch ausgeführt. Besitzer des Optionsscheins erhalten sieben Tage später am Zahltag 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.

Die SMA Solar Technology AG wurde 1981 gegründet und hat ihren Firmensitz in Niestetal. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik sowie die Entwicklung, Produktion und den Betrieb von Solar-Wechselrichtern. Letztere wandeln den Gleichstrom, der von einer Photovoltaikanlage produziert wird, in Wechselstrom um. Darüber hinaus bietet SMA Solar innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen. Großkraftwerke von 15 bis 16 Gigawatt sind in Europa, Amerika und im asiatischen Raum in Planung oder befinden sich bereits in der Bauphase.

Die schlimmste Zeit scheint nun bei diesem Wert vorbei zu sein. Am 9. November meldete die Aktiengesellschaft Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2023, welches am 30. September endete. Der Umsatz ging um über +121,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal nach oben und lag bei 558 Mio. Euro. Der Gewinn konnte noch deutlich stärker erhöht werden. Gegenüber dem Vorjahresquartal zog dieser um über +256 % auf 76,9 Mio. Euro an.

In der nachfolgenden Grafik ab November 2018 sehen Sie die eingangs erwähnte SMA-Abwärtsbewegung, die im Bereich der hellgrünen Unterstützungszone gestoppt wurde.

Abbildung 1 – SMA Solar Technology AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 20.11.2018 – 17.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Aufgrund verschiedener Tief- und Hoch-Punkte lässt sich ein Konsolidierungsdreieck einfügen, welches Sie in Gelb sehen. Für den Inline-Optionsschein wäre es ideal, wenn sich die Aktie bis ins erste Quartal 2024 im gelben Bereich sowie innerhalb der hellgrünen Unterstützungs- und dunkelroten Widerstandszone aufhalten würde.

Die obere Barriere befindet sich außerhalb dieser eben angesprochenen Bereiche. Der Abstand zur oberen Barriere beträgt momentan knapp 45%. Aus charttechnischer Sicht ist nicht zu erwarten, dass die Aktie eine solche Aufwärtsbewegung hingelegt und die obere Barriere im Laufe der nächsten vier Monate ansteuern wird. Die untere Barriere hat einen Abstand von knapp 27 % zum aktuellen Kurs und liegt somit deutlich unterhalb der hellgrünen Unterstützungszone zwischen 45 und 47 Euro.

Ein Kauf des Inline-Optionsscheins eröffnet eine sehr schöne Gewinnchance bis März 2024.

Um das Risiko eines Totalverlusts zu vermeiden, sollte die Position allerdings bei einem Kurs unter 44 Euro (unter der hellgrünen Unterstützungszone) oder über 71 Euro (über der roten Widerstandszone) geschlossen werden. Solange das jedoch nicht der Fall ist und die SMA-Solar-Aktie sich seitwärts bewegt, kann der Inline-Optionsschein bis zum Abrechnungstag, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen, im Bestand gehalten werden.

Inline-Optionsschein:

Basiswert

WKN

Briefkurs in EUR

Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag

Maximale Auszahlung in EUR

SMA Solar Technology AG

HD0R9A

7,45

40,00/80,00

13.03.2024

10,00



Inline-Optionsschein auf SMA Solar Technology AG für eine Spekulation auf eine SeitwärtsbewegungQuelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2023; 09:45 Uhr

