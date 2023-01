SMA Solar: Jahresauftakt läuft wie geschmiert

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Jahresauftakt an den Börsen läuft ganz nach dem Geschmack derjenigen Anleger, die sich frühzeitig an den Aktienmärkten engagiert haben.

Zu den absoluten Outperformern in diesem freundlichen Umfeld zählt erneut die Aktie von SMA Solar, die schon 2022 sehr gut gelaufen war und seit dem Jahreswechsel um weitere 16 Prozent zulegen konnte.

Beflügelt wurde der Kurs u.a. durch eine Kaufempfehlung von Jefferies, die ihr Kursziel von 55 auf 85 Euro angehoben haben. Die Analysten rechnen bei dem Unternehmen mit anhaltend hohen Auftragseingängen im vierten Quartal sowie einer Steigerung der Kapazitätsauslastung. Beides dürfte zu höheren Konsenserwartungen am Markt führen. Das Interesse der Anleger an der Aktie ist bereits jetzt enorm - auch auf wikifolio.com, wo SMA Solar in den vergangenen sieben Tagen mit 175 Trades und 92 Käufen (53 Prozent) zum wiederholten Male eine der am meisten gehandelten Aktien war.

Eigene Produkterfahrung und hohe Erwartungen

Werner Fuchs (GO123) ist bei der Aktie des Highflyers schon länger investiert. In seinem wikifolio Nachhaltig 1-2-3 liegt SMA Solar als sechstgrößte Position aktuell mit 85 Prozent im Plus. Bei Kursen von aktuell rund 78 Euro sieht er aber immer noch reichlich Luft nach oben: „Das Potential von SMA-Solar ist noch nicht ausgeschöpft. Ob der Zielkurs von über 140 Euro in 2023 geknackt wird?“

In seinem aktuellen Kommentar verweist er zudem auf eigene Praxiserfahrungen mit den Produkten des Unternehmens: „Die Wechselrichter von SMA-Solar laufen bei mir seit 15 Jahren zuverlässig. Es gibt sie noch, die deutschen Firmen, die die fossile Politik der letzten Merkel-Jahre überstanden haben.“

Inhaltlich passt die Aktie perfekt in das Portfolio, bei dem primär in Solar, Wind, Geothermie, Wasserkraft, nachhaltige Energie, Mobilität etc. investiert werden soll. Im Fokus stehen dabei u.a. die Zukunftschancen der Firmen. Das Anfang 2020 eröffnete Musterdepot musste kurz nach dem Start einen heftigen Rückschlag verkraften, um sich im Anschluss fast zu verdreifachen und dann tendenziell seitwärts zu laufen. Unter dem Strich stehen damit eine Performance von rund 16 Prozent pro Jahr sowie ein maximaler Drawdown von 40 Prozent. In den ersten Tagen des neuen Jahres ging es um 14 Prozent nach oben.

Schnelle 20 Prozent Gewinn mitgenommen

Christoph Klar (SystematiCK) hat die jüngste Rally bei SMA Solar nahezu perfekt ausgenutzt. Er nahm die Aktie am Montagmorgen in sein wikifolio Trendfollowing Deutschland auf. Dort investiert er bei einem zumeist kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont in trendstarke deutsche Aktien, die nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden. Gut die Hälfte der Position hat er dann zur Wochenmitte wieder verkauft und dabei Gewinne zwischen ca. 10 und 20 Prozent mitgenommen. Bei dem noch verbliebenen Restbestand liegt er aktuell mit 17 Prozent im Plus.

Das Musterdepot kommt auf einen durchschnittlichen Wertzuwachs von jährlich 11 Prozent. Immer wieder bemerkenswert ist bei diesem wikifolio das allem Anschein nach sehr gut funktionierende Risikomanagement, durch das der maximale Verlust nunmehr sechs Jahre lang bei unter zehn Prozent gehalten werden konnte.

