SMA Solar: Ausblick besser als erwartet!

Der Aktienkurs von SMA Solar hat aufgrund der Zahlen zum dritten Quartal den Abwärtstrend durchbrochen und einen Boden ausgebildet. Der Ausblick für das Jahr 2024 fiel besser als erwartet aus, wodurch der Aktienkurs gestern um rund 15 Prozent hinzugewinnen konnte.

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar steigerte im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis deutlich. Das Unternehmen profitierte von einer anhaltend guten Nachfrage. Zudem entspannten sich die Lieferketten. Für das neue Jahr erwartet SMA Solar ein volatileres Umfeld. Das Umsatzwachstum dürfte sich abschwächen. Das Unternehmen rechnet mit einem Rückgang des Betriebsgewinns. Dennoch reagierten die Anleger an der Börse am gestrigen Donnerstag positiv. Der Ausblick war besser als von einigen Analysten erwartet. Den Zahlen zufolge hat das Analysehaus Jefferies SMA Solar mit einem Kursziel von 60 Euro auf „Halten“ belassen. Wie erwartet hat sich das Solarunternehmen im Schlussquartal und im Jahr 2023 gut entwickelt.

Zum Chart

Am 9. November 2023 öffnete SMA Solar seine Bücher zum dritten Quartal. An diesem Tag wurde auch das partielle Tief bei 48,96 Euro im Zuge des vorherrschenden Abwärtstrends markiert. In weiterer Folge wurde der Abwärtstrend durchbrochen und es bildete sich ein Boden aus. Auch realwirtschaftlich ist ein Hoch beim Gewinn pro Aktie im Jahr 2023 bei 6,29 Euro zu registrieren. Der Auftragsrückgang spiegelt sich im Übrigen in den Planzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 wider. Hier sinkt der Gewinn pro Aktie im Jahr 2024 um 36 Prozent auf 4,00 Euro. Dabei steigt das erwartete KGV auf Basis 2023 von 9,53 auf 12,57 im Jahr 2024. Diese Zahlen belegen, dass das Papier gegenüber vergleichbaren Werten nicht als überteuert erscheint und die Bodenbildung am Markt folgerichtig ist. Die Unterstützung in der Range rund um das Level von 48,96 Euro hat gehalten und auf dieser Basis ist der Kursanstieg um rund 14,88 Prozent auf 55,05 Euro erfolgt. Nach oben hin wirkt der Widerstand bei 61,75 Euro fürs Erste als neues Ziel. Durch das Omega von 4,12 des vorgestellten Optionsscheins könnte diese Differenz auf rund 34 Prozent gehebelt werden.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

61,75 // 74,65 Euro

Unterstützungen:

48,96 // 42,12 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von SMA Solar bis auf 62,75 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JK2CD1) überproportional mit einem Omega von 4,12 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 55 % und dem Ziel bei 62,75 Euro (0,95 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 15.03.2024 eine Rendite von rund 42 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 54,86 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 30 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,4 zu 1, wenn bei 55,12 Euro (0,47 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JK2CD1

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,66 – 0,72 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

56,00 Euro

Basiswert:

SMA Solar Technology AG

akt. Kurs Basiswert:

55,05 Euro

Laufzeit:

17.05.2024

Kursziel:

0,95 Euro

Omega:

4,12

Kurschance:

+ 42 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.