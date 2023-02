SKAGEN Global: Schwieriges Jahr mit erfreulichem Abschluss

Von Knut Gezelius und Chris-Tommy Simonsen, Portfoliomanager

SKAGEN Global übertrifft im 4. Quartal seinen Referenzindex

Fonds profitiert vor allem von Positionen in JP Morgan, DSV und Nike

Fokus auf langfristigen, wertorientierten Investmentansatz Das vierte Quartal endete zwar mit steigenden Kursen an den weltweiten Aktienmärkten, trotzdem war 2022 das Jahr mit der schlechtesten Jahresperformance seit der Finanzkrise von 2008. Der Giftcocktail aus rasant steigender Inflation, Rezessionsängsten und geopolitischen Bedrohungen in Verbindung mit angespannten Bewertungen versetzte den globalen Aktien nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit zweistelligen Renditen einen herben Rückschlag.

SKAGEN Global performt stark auf Quartalsbasis und über längere Zeiträume

Im vierten Quartal entwickelte sich der SKAGEN Global besser als sein Referenzindex, der MSCI AC World. Wie im Jahresverlauf immer wieder hervorgehoben, lieferten die meisten Beteiligungen solide Ergebnisse, litten aber dennoch unter den sinkenden Aktienkursen. Im vierten Quartal hat der Markt die attraktiven Bewertungen offenbar wieder zur Kenntnis genommen.

Im gesamten Kalenderjahr 2022 blieb der SKAGEN Global allerdings hinter seine Benchmark zurück. Die relative Performance des Fonds litt insbesondere im ersten Quartal 2022. Obwohl der Fonds ab Ende des ersten Quartals besser als der Index abschnitt, konnte er den Rückstand nicht mehr wettmachen. Zuversicht liefert jedoch die Tatsache, dass der Fonds seine Benchmark über den Drei- und Fünfjahreszeitraum wie auch seit Auflegung übertraf.

JP Morgan, DSV und Nike mit starker Wertentwicklung

Im vierten Quartal waren JP Morgan, DSV und Nike die Positionen mit der besten absoluten Wertentwicklung im Fonds. Über das gesamte Jahr 2022 lieferten Canadian Pacific, Waste Management und Dollar General die beste absolute Performance. Der gemeinsame Nenner der drei letztgenannten Unternehmen ist ihre Widerstandsfähigkeit. Diese stützt sich auf eine Kombination aus operativer Stärke und herausragender Marktposition mit einer umsichtigen Kapitalallokation und attraktiven Bewertungen. Damit passen diese Unternehmen perfekt zum Motto des „nachhaltigen und langfristigen Vermögensaufbaus“.

Die drei in absoluten Zahlen größten Störfaktoren im vierten Quartal waren Alphabet (Google), Edwards Lifesciences und Brown & Brown. Die drei in absoluten Zahlen größten Störfaktoren im gesamten Jahr 2022 waren Alphabet, Edwards Lifesciences und Microsoft. Die Technologiegiganten Alphabet und Microsoft konnten sich der Talfahrt des Nasdaq-Index nicht entziehen, obwohl ihre operative Performance im Laufe des Jahres grundsätzlich recht gut war. Edwards Lifesciences konzentriert sich auf den Ersatz von Herzklappen. Das Volumen der Eingriffe (Patientendurchsatz) konnte aber aufgrund der Personalknappheit in den Krankenhäusern bisher nicht das Wachstumsniveau vor der Pandemie erreichen. Es dürfte durchaus einige Quartale dauern, bis greifbarere Anzeichen einer Normalisierung erkennbar werden.

Auf sektoraler Ebene war die relative Performance des Fonds im Jahr 2022 dadurch beeinträchtigt, dass er weder im Energiebereich noch im Bereich der Versorgungsunternehmen engagiert ist, die sich beide sehr gut entwickelt hatten. Dieser Effekt wurde jedoch teilweise dadurch ausgeglichen, dass das Portfoliomanagement kein Engagement im Immobiliensektor hatte, dessen Wertentwicklung im Laufe des Jahres sehr schwach war.

Mit unverändertem Portfolio ins erste Quartal

Im vierten Quartal ging der SKAGEN Global keine neuen Beteiligungen ein und stieg auch aus keiner seiner Beteiligungen aus. In Anbetracht des deutlichen Rückgangs der Aktienmärkte im Jahr 2022 sieht das Portfoliomanagement für das gesamte Portfolio in den nächsten Jahren ein großes Aufwärtspotenzial. Es gibt zwar mehrere attraktive, aufstrebende Kandidaten, doch das Portfoliomanagement möchte weiterhin diszipliniert daran arbeiten, ein Portfolio mit dem attraktivsten Risiko-Ertrags-Profil für langfristige Investoren aufzubauen. Die Barmittel sind weiterhin sehr niedrig, da das Management voll investiert sein will.

Die Lehren aus 2022 und der wertorientierte Ansatz des SKAGEN Global

Im Jahr 2022 wurden zahlreiche Träume und Visionen von der Realität eingeholt. Aus den einschneidenden Entwicklungen können Anleger für die Zukunft lernen.

Erstens sagte die US-amerikanische Notenbank (Fed) voraus, dass die Inflation nur vorübergehend sein würde, und rechnete im Herbst 2021 mit höchstens einer Zinserhöhung im Jahr 2022. Die rasante Inflation zwang sie dann allerdings zu sieben Erhöhungen in Folge, wodurch die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 15 Jahren kletterten. Das zeigt: Prognosen sind schwierig, selbst wenn man wie die Fed einige der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler der Welt zur Hand hat. Diese Episode verdeutlicht, warum sich der SKAGEN Global bei seinen Investitionen in erster Linie auf eine Bottom-up-Aktienauswahl und nicht auf Top-down-Makro-Prognosen konzentriert.

Zweitens fielen unrentable Unternehmen mit großen Ambitionen, die nur durch ihre himmelhohen Bewertungen übertroffen wurden, nach einer rasanten Pandemie-Rallye mit dem Ende der Nullzinsperiode schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Der SKAGEN Global meidet diese Art von spekulativen Unternehmen und die Verlockungen des schnellen Reichtums. Auf die Bewertung kommt es an.

Drittens war der unrechtmäßige Einmarsch Russlands in die Ukraine aus humanitärer, finanzieller und politischer Sicht eine Katastrophe. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass Diktaturen selten einen fruchtbaren Boden für langfristige Investitionen bieten. Da es äußerst schwierig ist, den Zeitpunkt des Kippens solcher geopolitischen Ereignisse abzuschätzen, verzichtet der SKAGEN Global in der Regel auf Investitionen in Unternehmen, die solchen Regimen direkt unterstellt sind. Der SKAGEN Global ist seit 2015 nicht mehr direkt in Russland investiert.

Mit Blick auf das Jahr 2023 vermeidet das Portfoliomanagement große Prognosen für den Finanzmarkt oder die Weltwirtschaft. Stattdessen konzentriert es sich darauf, unterbewertete Unternehmen auf der Grundlage ihrer Rahmendaten mit Vernunft zu prüfen.