SKAGEN Focus: Günstiges Umfeld für werthaltige Anlagen hält an

von Jonas Edholm und David Harris, Portfoliomanager

SKAGEN Focus übertrifft Benchmark im 4. Quartal und über das Gesamtjahr

Japanische Finanzaktien und europäische Industriewerte treiben die Performance

Portfoliomanagement setzt unter anderem auf K+S, Accelleron und Japan Post Im letzten Quartal des Jahres 2022 lieferte der Fonds sowohl in relativen wie auch in absoluten Zahlen einen guten Ertrag. Er beendete das vierte Quartal deutlich besser als die zugrunde liegenden globalen Aktienmärkte und lag auch im Gesamtjahr vor seiner Benchmark. Der Finanzmarkt konzentrierte sich auch im vierten Quartal auf die US-amerikanischen Inflationsstatistiken und die Zinserhöhungen der US-Notenbank. In den Vereinigten Staaten dürfte die Inflation ihrem Höhepunkt entgegengehen, was in den letzten Monaten des vergangenen Jahres zu einer deutlichen Abwertung des US-Dollar führte. Hochbewertete Aktien hatten quer über alle Sektoren weiterhin zu kämpfen. Allerdings verzeichneten die zuvor angeschlagenen europäischen Industriewerten eine starke Erholung, da sich die allgemeine Energiesituation etwas verbesserte und die Bewertungen im Sommer und Frühherbst absurd niedrige Niveaus erreichten.

Japanische Finanz- und europäische Industriewerte als Renditetreiber

Die Neubewertung japanischer Finanzwerte im Small- und Mid-Cap-Segment trug zur positiven Wertentwicklung des Fonds im vierten Quartal bei. Völlig überraschend kündigte die japanische Zentralbank zum Jahresende eine Anpassung des Kontrollmechanismus für die Zinskurve an und ließ einen Anstieg des Zehnjahres-Zinssatzes zu. Damit dürften die Banken künftig ihre in den letzten Jahrzehnten stetig gesunkenen Nettozinserträge wieder steigern. Im Lauf des Quartals erfuhren alle Portfoliopositionen in diesem viel beachteten Marktsegment einschließlich der Regionalbanken Keiyo Bank, Shiga Bank und auch Resona Holdings eine starke Wertentwicklung.

Die günstig bewerteten Positionen in europäischen Industrieaktien erwiesen sich ebenfalls als positive Renditetreiber. Der auf Metallstaub spezialisierte Entsorger Befesa entwickelte sich stark und bestätigte die Prognosen. Der spanische Kupferkonzern Atalaya Mining konnte sich im Quartalsverlauf sehr gut von den niedrigen Niveaus der Vormonate erholen. Die Kupferpreise stiegen im gleichen Zeitraum deutlich an. Die slowenische Bank NLB Group gehörte ebenfalls zu den stärksten Performern und erwies sich im Berichtszeitraum und bis ins Jahr 2023 hinein weiterhin als Katalysator für die Kapitalallokation.

Für den japanischen IT-Konzern Kyocera war es aufgrund enttäuschender Erträge ein schwächeres Quartal. Das Unternehmen leidet unter Lieferkettenbeschränkungen und höheren Inputkosten. Das Portfoliomanagement des SKAGEN Focus ist jedoch der Ansicht, dass die schwierigste Phase überwunden und die Bewertung weiterhin sehr attraktiv ist, insbesondere wenn man die Beteiligung des Unternehmens an KDDI und die starken Cash-Earnings berücksichtigt.

Portfolioaktivität: Accelleron, K+S und Japan Post Holdings im Fokus

Das Portfoliomanagement verkaufte die Position in der japanischen Regionalbank Resona Holdings, deren Aktie das Kursziel erreicht hatte. Dagegen baute es eine Position in Japan Post Holdings auf, da die Aktie aus mittelfristiger Sicht attraktiv scheint. Das Unternehmen betreibt nicht nur das japanische Postnetz, sondern hält auch bedeutende Beteiligungen an der Japan Post Bank und der Japan Post Insurance sowie nicht zum Kerngeschäft gehörende Anteile am US-amerikanischen Versicherungsunternehmen Aflac. Die meisten Beteiligungen sind börsennotiert, und es scheint einen erheblichen Abschlag bei der Bewertung der Holdinggesellschaft gegenüber den börsennotierten Beteiligungen zu geben. Auch im Bank- und Versicherungsgeschäft besteht ein erhebliches Neubewertungspotenzial. Letztendlich besteht das Ziel der Japan Post Holding darin, diese Geschäftsbereichen zu verkaufen und möglicherweise Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Im Berichtsquartal wurde eine Position in dem in der Schweiz ansässigen Turboladerhersteller Accelleron aufgebaut. Das Unternehmen wurde von ABB ausgegliedert und bis zum Erreichen des Einstiegskurses deutlich nach unten gehandelt. Dies war sowohl auf den technischen Verkaufsdruck von Indexanlegern als auch auf ein grundlegendes Fehlverständnis des Geschäftspotenzials zurückzuführen. Die Turboaufladung zielt darauf ab, den Wirkungsgrad zu verbessern und verringert damit die Umweltbelastung durch geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. Das Unternehmen hat eine starke Marktposition und wandelt seine Einnahmen effizient in freien Cashflow um, den es an seine Aktionäre ausschüttet. Wir sind der Ansicht, dass die Bedenken der Märkte hinsichtlich der Produktrelevanz des Unternehmens übertrieben sind, da es wahrscheinlich die industrielle Entwicklung von Anwendungen für neue Kraftstofftechnologien in Zukunft anführen wird.

Die Beteiligung an dem deutschen Kaliproduzenten K+S wurde zum Ende des vierten Quartals nach einem weiteren ungerechtfertigten Rückschlag des Aktienkurses überdacht. Das Portfoliomanagement hatte die Position im ersten Quartal zu einem Kurs von rund 35 Euro abgebaut und konnte auf einem sehr attraktiven Niveau wieder in das Unternehmen investieren, mit einem Kurspotenzial von 50 Prozent über einen Anlagehorizont von zwei bis drei Jahren. Die Aktie preist einen Einbruch der Kalipreise ein, der angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine, des begrenzten neuen Angebots auf den Märkten und der saisonal bedingten steigenden Nachfrage unwahrscheinlich erscheint.

Ausblick: Gutes Umfeld für wertorientierte Anlagen

Das Jahr 2023 steht für eine Welt normalisierter Zinssätzen, und die Finanzmärkte stellen sich allmählich auf diese neue Realität ein. Die Finanzmärkte werden wahrscheinlich weiterhin günstig bewertete zeitnahe Gewinnrenditen und Sachwerte favorisieren, was wertorientierte Anlagen begünstigt. Ende 2022 hielt der SKAGEN Focus 49 Positionen mit einem erheblichen Aufwärtspotenzial gegenüber den jeweiligen Kurszielen. Da höherbewertete Aktien weiter unter Druck bleiben dürften, sollte das Spektrum werthaltiger Anlagen gegenüber den Vorjahren deutlich zunehmen.