SJB FondsEcho. Qualitätsunternehmen. Wachstumsstark. Comgest Growth Japan .

SJB FondsEcho. Comgest Growth Japan.

Qualitätsunternehmen. Wachstumsstark.

Japan ist nach wie vor einer der dynamischsten Wirtschaftsräume der Welt – hier finden sich Qualitätsunternehmen mit großen Wachstumschancen und vielversprechenden Zukunftsaussichten. Umso trauriger ist es, dass Investoren den japanischen Aktienmarkt über die letzten Jahre zumeist links liegen gelassen haben. Doch begünstigt von der jüngsten Yen-Schwäche und strukturellen Reformen hat Japans Aktienmarkt von vielen unbemerkt ein neues 30-Jahres-Hoch erreicht – ein gutes Argument für Investoren, wieder Japan-Fonds in ihre Portfolios aufzunehmen.

Auch der erfahrene FondsManager Richard Kaye, verantwortlich für den Comgest Growth Japan, betont, dass dem Markt von Investoren immer noch verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies wiederum erhöhe die Anlagechancen für erfahrene Stock Picker, wie sie das Anlageteam des Comgest-Fonds prägen: In Japan finde das FondsManagement eine vielfältige Auswahl an qualitativ hochwertigen Unternehmen mit hoher Transparenz und angemessenen Bewertungen vor. Das neben Richard Kaye aus Chantana Ward und Makoto Egami bestehende Managementteam setzt in seinem Portfolio vor allem auf weltweit führende Marken, Unternehmen mit einem Technologievorsprung und Zukunftstechnologien wie mobiles Internet oder E-Commerce. Der Comgest Growth Japan verfolgt eine All Cap-Qualitätswachstumsstrategie, die von der über 20-jährigen Erfahrung der FondsGesellschaft in Asiens Aktienmärkten profitiert und zugleich die seit 2007 bestehende lokale Präsenz in Tokio nutzt. Das FondsManagerteam sucht gezielt nach qualitativ hochwertigen Unternehmen mit einem langfristigen, dauerhaften Gewinnwachstumspotenzial – favorisiert werden insbesondere starke Industrietitel. Das Portfolio ist mit einer typischen Größe von 30 bis 40 Titeln recht konzentriert und umfasst Aktien, die auf der Basis des strikten Anlageprozesses als „High Conviction-Trades“ eingestuft werden.

Der Comgest Growth Japan EUR H Dis (WKN A2AQA9, ISIN IE00BYYLPY56) wurde im Mai 2000 aufgelegt; die hier thematisierte, gegenüber dem Euro gehedgte Tranche ist seit November 2016 am Markt. Der Japan-Fonds verfügt über ein Volumen von umgerechnet 2,21 Milliarden EUR und verwendet den TOPIX Hedged to EUR – Net Return als Vergleichsindex. Der Active Share des aktuell 42 Einzelpositionen umfassenden Portfolios ist mit 80,8 Prozent recht hoch, mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 27,3 Milliarden EUR sind die ausgewählten Einzelaktien eher dem Large Cap-Segment zuzuordnen. Die Anlagestrategie hat sich langfristig als sehr erfolgreich erwiesen: Seit Auflage wurde eine Wertentwicklung von +8,6 Prozent p.a. auf Eurobasis verzeichnet, über den letzten Fünfjahreszeitraum ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,7 Prozent in Euro. Auch kurzfristig verfügen die ausgewählten Japan-Aktien über eine attraktive Performance: Allein seit Jahresbeginn legte der Comgest Growth Japan um +13,29 Prozent zu. Wie sieht die so erfolgreiche Anlagestrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Fundamentalanalyse. Gründlich.

Der Comgest Growth Japan strebt eine langfristige Wertsteigerung des FondsVermögens durch Anlagen in qualitativ hochwertige japanische Wachstumsunternehmen an. Als Wachstumsunternehmen werden Firmen verstanden, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. FondsManager Richard Kaye betreibt mit seinem Anlageteam ein aktives Portfoliomanagement ohne Orientierung an einem Referenzindex, wobei auf der Basis einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl getroffen wird. Für Kaye steht auf seiner Suche nach nachhaltigem Wachstum Qualität an erster Stelle – die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess wird mit dem Comgest-eigenen Nachhaltigkeits-Research sichergestellt. Dem Japan-Spezialisten zufolge sprechen derzeit die Reformen im Unternehmenssektor, die niedrigen Zinsen sowie die Skepsis gegenüber Direktinvestitionen in China für Japan-Aktien. Kaye betont, dass das Land Investoren Zugang zu Zukunftsthemen wie SmartTech zu einem viel günstigeren Preis bietet als beispielsweise die USA, weil die Bewertung vieler Aktien noch niedrig ist. Japanische Unternehmen seien zum Teil bis zu 50 Prozent günstiger bewertet als ihre US-Pendants, so der Marktstratege. Zugleich komme ihnen zugute, dass sie als Anbieter von Schlüsseltechnologien – von Automatisierungs- bis zu Halbleiterausrüstungen, von Elektromotoren bis zu Diagnoselösungen – stark im panasiatischen Markt engagiert seien. Die Quintessenz für Kaye: Japanische Aktien stellen derzeit die beste Plattform dar, um in die Wachstumstrends Asiens zu investieren. Unabhängig vom aktuell vielversprechenden Umfeld zeigt er sich überzeugt, dass der japanische Aktienmarkt „gekommen ist, um zu bleiben“ – auch deshalb, weil nicht-japanische Investoren nach einer vierjährigen Pause wieder auf den Markt zurückkehren und inländische institutionelle Anleger folgen. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen zusammengesetzt?

FondsPortfolio. Konsumwerte. Führend.

In der Branchenallokation des Comgest Growth Japan liegen zyklische Konsumgüter mit einem Anteil von 22,0 Prozent auf dem ersten Platz. Der Informationstechnologie-Sektor bringt es auf einen Anteil von 18,7 Prozent, Industrie-Aktien sind mit 16,0 Prozent im Portfolio vertreten. Durchschnittlich stark ist die Gewichtung, die FondsManager Richard Kaye bei Gesundheitstiteln (10,1 Prozent) sowie bei nicht zyklischen Konsumgütern (8,8 Prozent) vornimmt. Das Branchenengagement im Bereich der Finanztitel liegt ebenfalls bei 8,8 Prozent, der Rohstoffsektor deckt 7,1 Prozent des FondsVolumens ab. Kommunikationsdienstleister repräsentieren 4,1 Prozent des FondsVermögens, kleinere Bestände im Bereich der Versorger (0,6 Prozent) komplettieren die Sektorenverteilung des Comgest-Fonds.

Unter den von FondsManager Kaye bevorzugten Einzeltiteln legte zuletzt der Anbieter von Automatisierungstechnik Keyence solide Gewinne vor, der Anstieg des währungsbereinigten EBITDA summierte sich auf über 10 Prozent. Ebenfalls unter den Top-5-Positionen des Portfolios befindet sich die Modehandelsgruppe Fast Retailing, die davon profitierte, dass die Beschränkungen für Reisegruppen aus China aufgehoben wurden. Größte Einzelposition des Japan-Fonds ist aktuell der Autohersteller Suzuki Motor mit 3,8 Prozent des FondsVolumens, ähnlich hoch sind der Finanzdienstleister ORIX und der Elektronikkonzern Sony Group gewichtet. Wie Kaye berichtet, gehörten Unternehmen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz und solche, die Umstrukturierungen in Angriff genommen haben, zuletzt zu den größten Profiteuren. Der Japan-Spezialist sieht in seinem Portfolio weiter viele exzellente Unternehmen, die stark wachsen und im Vergleich zu globalen Mitbewerbern niedrig bewertet sind.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Hoch.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Comgest Growth Japan EUR H dem TOPIX NR JPY als Benchmark gegenübergestellt. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse mit dem breit gestreuten japanischen Aktienindex zeigt eine ausgeprägte Übereinstimmung. Mit 0,89 liegt die Korrelation über drei Jahre auf einem hohen Niveau, für ein Jahr fällt sie mit 0,93 noch etwas stärker aus. Die Kursentwicklung von Fonds und Benchmark verläuft weitgehend parallel, wie auch der Blick auf die Kennzahl R² beweist. Diese liegt für drei Jahre bei 0,79, über ein Jahr nimmt sie einen Wert von 0,86 an. Damit haben sich mittelfristig 21 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 14 Prozent. Hier zeigt sich, dass FondsManager Richard Kaye zuletzt eine geringer vom breiten Markt abweichende Titel- und Sektorengewichtung verfolgte. Der Tracking Error des Comgest-Fonds liegt für drei Jahre bei moderaten 9,42 Prozent, Marktstratege Kaye geht demnach keine hohen aktiven Risiken ein. Welche Schwankungsneigung hat der Japanfonds zu verzeichnen?

FondsRisiko. Volatilität. Stärker.

Der Comgest Growth Japan hat für den letzten Dreijahreszeitraum mit 16,35 Prozent die höhere Schwankungsbreite als der SJB-Referenzindex TOPIX aufzuweisen, der es auf eine Volatilität von 12,17 Prozent bringt. Auch über ein Jahr weist der aktiv gemanagte Aktienfonds die ausgeprägtere Schwankungsanfälligkeit als die passive Japan-Benchmark auf: Hier beträgt die „Vola“ des Fonds 13,73 Prozent und liegt gut eineinhalb Prozentpunkte über der Schwankungsbreite des TOPIX NR JPY, der eine Volatilität von 12,12 Prozent an den Tag legt. Die Daten zeigen, dass der an Stockpicking-Kriterien orientierte Fonds mit seiner aktiven Titelselektion die ambitioniertere Risikostruktur gegenüber dem breit gefassten japanischen Aktienmarkt aufweist – eine Tatsache, die in gewisser Weise zwangsläufig ist. In ihrer absoluten Höhe betrachtet, bleiben die Schwankungen des Japan-Fonds aber moderat. Was trägt die Beta-Analyse zur FondsBewertung bei?

Der überdurchschnittlichen Volatilität des Comgest-Fonds gemäß, weist das Beta über drei Jahre einen Wert von 1,14 auf und befindet sich über Marktniveau. Für ein Jahr geht die Kennzahl auf 1,02 zurück und liegt damit nur noch marginal über dem neutralen Wert von 1,00. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre liefert ein eindeutiges Bild: Die Risikokennziffer des Comgest Growth Japan liegt in 27 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume über dem Marktrisikofixwert von 1,00 und nimmt dabei Werte von 1,43 in der Spitze an. In lediglich neun Fällen vermag der Fonds eine geringere Schwankungssensitivität zu verzeichnen, die durch Alpha-Werte von zutiefst 0,77 dokumentiert wird. Damit überwiegen in der Beta-Analyse die Zeitperioden, in denen sich der Fonds volatiler als die Benchmark präsentiert und ein gesteigertes Risikoprofil aufweist. Welche Renditen kann FondsManager Richard Kaye auf dieser Basis generieren?

FondsRendite. Performance. Positiv.

Per 15. September 2023 hat der Comgest Growth Japan EUR H über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +6,98 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von +2,28 Prozent p.a. entspricht. Noch besser schneidet der marktbreite TOPIX NR JPY ab: Die SJB-Benchmark verzeichnet über drei Jahre eine Gesamtrendite von +24,70 Prozent auf Eurobasis, was einem Ergebnis von +7,64 Prozent p.a. gleichkommt. Beim Wechsel auf die Jahresbetrachtung nähern sich die Performancewerte von Comgest-Fonds und gewähltem Referenzindex stärker an: Mit einer Jahresrendite von +5,77 Prozent in Euro fällt die Wertentwicklung des aktiv gemanagten FondsProduktes nur noch leicht schwächer als die des TOPIX-Vergleichsindex von +7,22 Prozent aus. Auch wenn FondsManager Richard Kaye in den beiden untersuchten Zeiträumen mit seiner Stockpicking-Strategie keine Mehrrendite zum breiten Markt erzielen konnte, ist der Comgest-Fonds mit seinem konzentrierten Portfolio doch gut positioniert. Wie schlägt sich dies in den Alpha-Werten des Japanfonds nieder?

Das Alpha des Comgest-Fonds liegt über drei Jahre bei -4,86 und damit im negativen Bereich. Erfreulicher, aber immer noch in den roten Zahlen bewegt sich die Kennzahl auf Jahressicht mit -1,42. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich über drei Jahre zeigt sich, dass der auf Japans Quality Growth-Titel fokussierte Fonds immer mal wieder erfolgreicher als die Benchmark agierte. In immerhin 16 der untersuchten 36 Einzelperioden gab es ein positives Alpha bis 28,74 in der Spitze zu verzeichnen, sechs der letzten acht Zeitintervalle warten mit einem Alpha im grünen Bereich auf. Dem stehen 20 Analysezeiträume gegenüber, in denen die Alpha-Werte des Fonds mit zutiefst -19,01 negativ ausfielen. Die weniger starke Ausprägung der Intervalle mit einer Minderrendite sowie die in jüngerer Vergangenheit häufigere Outperformance lassen den Fonds von Marktstratege Kaye als ein nach vorne hin aussichtsreiches Investment erscheinen, das sich im Renditewettbewerb mit dem japanischen Aktienmarkt wird durchsetzen können. Die mit 0,48 positive Sharpe Ratio über ein Jahr belegt abschließend das attraktive Rendite-Risiko-Profil des Comgest-Fonds.

SJB Fazit. Comgest Growth Japan.

Das 30-Jahres-Hoch eines etablierten Aktienmarktes sollte man als global orientierter Investor besser nicht ignorieren – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einen gut aufgestellten Japan-Fonds ins eigene Portfolio aufzunehmen. Der Comgest Growth Japan überzeugt durch das nach gründlichen Fundamentalanalysen ausgewählte, sehr konzentrierte Portfolio aus Titeln, die im Zuge einer weiter lockeren Geldpolitik der Bank of Japan sowie der Aktienkäufe heimischer Versicherer und Pensionskassen besonderes Aufwärtspotenzial erkennen lassen. Ein grundsolider Japan-Fonds, der Wachstumstitel überdurchschnittlicher Qualität und hochwertige Industriewerte in seiner Titelselektion vereint.

Autor:

Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.