SIEMENS – Reicht es für eine zweite Aufwärtswelle?

Die Siemens-Aktie hat sich zuletzt wieder nach oben gearbeitet und eine charttechnische Schlüsselstelle erreicht. Rückenwind gab es in dieser Woche auch von Analystenseite. Kommt es in Kürze zu einem Kaufsignal?



Analyst Gael de-Bray hat die Einstufung der Siemens-Aktie auf „Buy“ bestätigt, das Kursziel aber leicht von 160 auf 145 EUR angepasst. Die Zahlen für das vierte Quartal, die am 17. November veröffentlicht werden, sollten nach Meinung des Experten der Deutschen Bank solide ausfallen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2022/23 dürfte dagegen verhalten formuliert sein, was angesichts des aktuellen Umfeldes aber niemanden überraschen dürfte. Auch Analyst Mark Fielding zeigt sich optimistisch, was die Siemens-Aktie anbelangt. Das Wachstum des Technologiekonzerns sei überdurchschnittlich, die Margen stark. Ein Risiko stelle aber dar, dass Siemens wegen seiner Größe uns des hohen Einflusses von Gewerkschaften nur einen geringen Spielraum besitze, Kostensenkungen durchzuführen. Fieldings Rating für die Aktie lautet „Outperform“ und das Kursziel 140 EUR.

Blickt man auf den aktuellen Konsens der Analysten, so rechnen diese für das im September abgelaufene Geschäftsjahr 2201/22 mit einem Umsatzwachstum von 13 % auf 70,35 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte dagegen nur leicht um gut 6 % auf 7,06 EUR je Aktie zugelegt haben. 2022/23 wiederum wird nur ein leichtes Umsatzwachstum von knapp 4 % erwartet. Der Gewinn soll sich dagegen deutlich um 23,3 % auf 8,71 EUR je Aktie verbessern. Der Free Cashflow des Konzerns könnte sich dann in Richtung 7,5 Mrd. EUR bewegen. Auf Basis dieser Schätzungen errechnen sich ein KGV von 12 und ein KCV von 11 für den DAX-Wert, damit ist die Bewertung als günstig anzusehen. Perspektivisch sollte Siemens Experten zufolge in der Lage sein, den Umsatz bis Mitte des Jahrzehnts auf über 80 Mrd. EUR und den Gewinn je Aktie auf 10 EUR zu verbessern. Ebenfalls sehen lassen kann sich die Dividendenrendite von aktuell knapp 4 %. Angesichts der aktuellen Marktturbulenzen sind allerdings weitere Rücksetzer nicht ausgeschlossen.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 105,92 + 106,50 + 108,14/108,82 + 113,66/115,06 EUR

Unterstützungsmarken: 103,60 + 102,12 + 101,06 + 99,38/98,50 + 95,07 EUR

Charttechnisch ist die Aktie, wie eingangs erwähnt, an einer Schlüsselstelle angekommen. Eine Erholung seit Ausbildung des Septembertiefs endete bislang an einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Überwindet der DAX-Titel diese Trendlinie und das Zwischenhoch bei 106,50 EUR, wäre der Weg auf 108,82 EUR und perspektivisch in Richtung des EMA200 frei. Dieser verläuft im Bereich einer Kurslücke, die die Aktie im Juni gerissen hatte. Das Gap liegt zwischen 113,66 und 115,06 EUR und wäre das Idealziel einer laufenden zweiten Erholungswelle seit Ausbildung des Tiefs im Juli.

Scheitert die Aktie dagegen direkt an den beschriebenen Widerständen und fällt sie in der Folge auch unter das Septembertief bei 95,07 EUR, wäre die Ausbildung weiterer Jahrestiefs im vierten Quartal keine Überraschung mehr. Somit sollten Long-Spekulationen spätestens unter diesem Tief beendet werden. Eine aggressivere Stoppmarke läge bei 102,12 EUR.

Anleger, die bei der Aktie von Siemens auf einen Ausbruch zur Oberseite setzen möchten, können dies mit den open end Turbo-Bull-Optionsscheinen mit der WKN HB8FJF oder HR24H1 tun. Trader, die dagegen von einem Abpraller zur Unterseite und damit einer Fortsetzung der mittelfristigen Abwärtsbewegung ausgehen, greifen beispielsweise auf WKN HB5JMV oder HB7GJQ zurück.

