SHS VIVEON AG: Neues Produkt für einen attraktiven Markt

Als Softwareanbieter für das Risiko, Kredit und Compliance-Management bewegt sich SHS VIVEON in einem attraktiven Markt, in dem das Unternehmen über eine etablierte Stellung mit einer breiten Kunden- und Installationsbasis verfügt. Insbesondere das Thema Compliance-Management sorgt derzeit für Fantasie, weil die zunehmende Regulierungsdichte die Unternehmen vor immer neue und komplexere Herausforderungen stellt.

Dass SHS in der Lage ist, aus dieser Positionierung hohe Erträge und Cashflows zu generieren, hat das Unternehmen in den Jahren bis 2020 gezeigt, als der Aufschwung, der seit dem Amtsantritt der aktuellen Führung zu beobachten war, zu zweistelligen Margen führte.

Von diesem Niveau hat sich SHS inzwischen aber wieder spürbar entfernt, im ersten Halbjahr waren die Ergebnisse sogar negativ und dürften es auch im Gesamtjahr 2022 bleiben. Zu einem wichtigen Teil ist dies auf die intensiven Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen, mit denen das Unternehmen seine vielversprechende Plattformstrategie umsetzt. Doch auch Enttäuschungen im Neugeschäft sowie Kapazitätsprobleme in der Abarbeitung von Aufträgen haben zu dieser schwachen Performance beigetragen.

Mit der Präsentation der neuen Lösung für die Lieferketten-Compliance hat SHS im September einen wichtigen Meilenstein der Expansionsstrategie erreicht. Damit verfügt das Unternehmen über ein modernes, skalierbares Produkt für einen erst in der Entstehung befindlichen Markt, mit dem bei entsprechender Kundenresonanz ein hohes und margenstarkes Umsatzwachstum möglich ist.

Auf dieser Basis erscheint die Rückkehr zum Wachstum und in die schwarzen Zahlen schon nächstes Jahr nicht unwahrscheinlich, zumal SHS wegen des unzureichenden Erfolges der Kapitalerhöhung in diesem Frühjahr das Tempo und den Umfang der Investitionen in das Wachstumspotenzial (Produktentwicklung, Marketing, Internationalisierung) wieder reduzieren wird.

Auf Basis dieses Szenarios sehen wir den fairen Wert der SHS-Aktie derzeit bei 10,60 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs konstatieren wir mithin ein sehr hohes Aufwärtspotenzial, weswegen wir das bisherige Urteil „Speculative Buy“ bestätigen.

SMC-Research



