SGL Carbon - Spiel mit dem Feuer

Zahlreiche Aktienwerte aus den deutschen Nebenindizes vermochten es nicht an die Kursstärke des deutschen Leitbarometers DAX aufzuschließen, darunter auch das Wertpapier von SGL Carbon. Vielmehr noch droht die Aktie in eine noch tiefere Korrektur zu stürzen, falls die letzte Bastion der Bullen bestehend aus dem EMA 200 aufgegeben wird.

Übergeordnet hängt SGL Carbon ohnehin seit August 2021 in einem Abwärtstrend fest, ein Ausbruchsversuch Anfang Mai dieses Jahres scheiterte und das Papier von SGL Carbon musste den Rückzug zurück in den Unterstützungsbereich um 7,58 Euro und den knapp darunter verlaufenden EMA 200 antreten. Diese Supportzone fällt allerdings auch mit dem 38,2 % Fibonacci-Retracement als erste mögliche Trendwendestelle im laufenden Abwärtstrend zusammen. Sollte diese Unterstützung ebenfalls wegbrechen, würde sich ein neuerliches Short-Szenario für Investoren eröffnen.

Entscheidung bald erwartet

Für welche Richtung sich schlussendlich Anleger demnächst in der Aktie von SGL Carbon entscheiden, dürfte nicht lange auf sich warten lassen. In einem bärischen Szenario und unterhalb eines Niveaus von 7,30 Euro würden weitere Abschläge zunächst auf 6,81 und darunter 6,48 Euro drohen und sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite müsste schon mindestens der Bereich von rund 9,00 Euro überwunden werden, damit zumindest die Jahreshochs bei 9,54 Euro einem erneuten Test unterzogen werden. Aber erst darüber werden der Aktie von SGL Carbon weitere Anstiegschancen an die Verlaufshochs aus 2021 bei 10,88 Euro eingeräumt.

Widerstände: 7,65; 7,77; 8,00; 8,17; 8,46; 8,73 Euro

Unterstützungen: 7,34; 7,16; 6,96; 6,73; 6,48; 6,25 Euro

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Euro

Reset in Euro

Faktor

Letzter Bewertungstag

SGL Carbon

HC33DS

5,48

5,61137

6,359366

4,00

Open End

SGL Carbon

HC75YD

1,3799

6,546461

7,201107

8,00

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Euro

Reset in Euro

Faktor

Letzter Bewertungstag

SGL Carbon

HC5QDM

17,27

9,350097

8,602089

-4,00

Open End

SGL Carbon

HC5RP5

10,42

8,415005

7,760318

-8,00

Open End



Faktor Optionsschein Long auf SGL Carbon für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieFaktor Optionsschein Short auf SGL Carbon für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

