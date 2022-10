SENSATION RUND UM BRITANNIA-MÜNZEN AUS GROSSBRITANNIEN: EIN JAHRGANG, ZWEI KÖNIGE

Der Tod der britischen Königin Elisabeth ist das Ereignis des Jahres, nicht nur in der Weltgeschichte, sondern auch in der Welt der Münzen. In der Zwischenzeit wurde das Bildnis des neuen Königs Charles vorgestellt und hinter den Kulissen setzen die Prägestätten in aller Welt die Vorbereitungen für den Thronwechsel auf Münzen fort. Weitere Neuigkeiten rund um die neue Münzen waren nach der Vorstellung des Charles-Bildnisses zunächst nicht zu erwarten, doch jetzt liefert die Royal Mint aus Großbritannien eine faustdicke Überraschung.

Wie jetzt bekannt wurde, wird der Jahrgang 2023 der Britannia-Anlagemünzen noch mit dem Bildnis von Königin Elisabeth II. ausgegeben. Die Münzen wurden offenbar noch zu Lebzeiten der Queen produziert und die Royal Mint hat sich dagegen entschieden, die bereits geprägte Auflage wieder einzustampfen. Die numismatische Sensation ist jedoch, dass ab dem 1. Dezember 2022 die Produktion der Britannia-Münzen mit dem Jahrgang 2023 und dem Bildnis von König Charles fortgesetzt wird. Im Klartext: Es wird zwei Varianten des Jahrgangs 2023 geben.

Diese historische Entscheidung darf durchaus als letzte Ehrerbietung der Royal Mint an ihre oberste Chefin verstanden werden. Denn die Queen war mit insgesamt fünf Bildnissen britischen Münzen vertreten und hat auch den Anlass zu zahlreichen Gedenkmünzen gegeben. Offenbar brachten es die Verantwortlichen in Wales nicht übers Herz, Münzen mit dem Bildnis der Jahrhundert Monarchen zu vernichten. Zudem dürften Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle gespielt haben, denn es würde einen immensen Energieaufwand brauchen, um die Münzen wieder einzuschmelzen und neu zu prägen.

Für Sammler, die ein Stück Zeitgeschichte in ihre Kollektion aufnehmen möchten, und für renditeorientierte Anleger ergeben sich nun mehrere spannende Möglichkeiten. Zum einen ist zu erwarten, dass der Jahrgang 2022 der Britannia-Münzen überdurchschnittlich stark im Wert ansteigt, weil es sich hierbei um den letzten regulären Jahrgang mit dem Bildnis der Queen handelt. Auch der darauffolgende Jahrgang 2023 wird aller Voraussicht nach eine starke Nachfrage erfahren, weil es in der Menschheitsgeschichte kaum vergleichbare Situationen gab, in denen zwei Herrscher in einem Jahr auf einem Münztyp verewigt worden. Hierzulande erinnert man sich an das Dreikaiserjahr 1888 – ähnlich bedeutsame Ereignisse sind in der Weltgeschichte jedoch an einer Hand abzuzählen.

Mit der Britannia erhalten Anleger und Sammler eine Münze, die nicht nur im aktuellen Kontext in höchstem Maße interessant ist. Es handelt sich hierbei um eine der fälschungssichersten Anlagemünzen der Welt. Die Royal Mint hat die Prägung in den letzten Jahren überarbeitet und zahlreiche Sicherheitsmerkmale ergänzt. Somit werden sich an diesem Anlageprodukt die Fälscher lange die Zähne ausbeißen.

Bildquelle: Composing / pro aurum