Weekly Research Note KW 25

SEC und Binance treffen erste Übereinkunft

Uniswap bringt neuestes Uprade auf den Markt

Stablecoin Tether verliert kurzfristig Bindung zum US-Dollar

von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Der Kryptomarkt erholt sich langsam von den Turbulenzen, die durch die regulatorischen Offensiven gegen die Börsen Binance und Coinbase in den USA ausgelöst worden. Im Zeitraum der letzten Woche stieg der Kurs von Bitcoin von drei Prozent, während Ethereum minimal fiel (-0,5 Prozent). Zu den am besten performenden, sogenannten Abwicklungs-Blockchains (settlement blockchains) der Woche gehörten Solana (+5,4 Prozent) und Binance Coin (+5 Prozent). Im Bereich der Skalierungslösungen (den Layer2-Blockchains) ist die Bitcoin-Skalierungslösung Stacks mit einem Kursanstieg von ganzen 12 Prozent zu erwähnen. Im DeFi-Sektor wiederum gehörte die dezentrale Lending-Plattform MakerDAO mit einem Kursanstieg 12,4 Prozent zu den Blockchain-Projekten mit der besten Performance. Diese Entwicklung hat einen Grund: Die Community der dezentralen autonomen Organisation entschied am 14. Juni, die DAI savings rate, also jene Zinsen, die Besitzer des DAI-Tokens erhalten, von 1 Prozent auf 3,94 Prozent zu erhöhen. Die Initiative ist Teil eines Planes, mit dem die Grundwerte der Stablecoin DAI neu geordnet werden sollen.

Abbildung 1: Wöchentliche Preis- und TVL-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: Coingecko und DeFi Llama, Stand 19. Juni

Fünf wichtige Faktoren, die den Kryptomarkt in der letzten Woche prägten

Die sich entwickelnde Inflationsrate

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Mai mit einer Jahresrate von 4 Prozent. Die Rate fiel damit etwas besser aus als erwartet und stellt den niedrigsten Stand seit zwei Jahren dar. Im Gegenzug konnte die Federal Reserve in diesem Monat auf eine Zinserhöhung verzichten, womit die Serie von zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen seit März 2022 beendet wurde.



In der Eurozone hingegen beträgt die jährliche Inflationsrate mit Mai noch 6,1 Prozent, sank aber im Vergleich zum April um 0,9 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hob die Zinssätze um 25 Basispunkte auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren an.



Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, bekräftigte, dass die Zinserhöhungen nicht aufhören werden, bis die Zentralbank sicherstellt, dass die Inflation wieder das mittelfristige Ziel von 2 Prozent erreicht.

Eine Übereinkunft zwischen der SEC und Binance

Binance und die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities Exchange Commission haben nun eine Einigung in Bezug auf das von der SEC vorgeschlagene Einfrieren von Vermögenswerten von Binance erzielt. Damit soll sichergestellt werden, dass diese Vermögenswerte innerhalb der USA bleiben – eine Entscheidung, die bis zu einem endgültigen Urteil zur Klage der SEC aufrecht bleibt. Es stehen rund 2,2 Milliarden Dollar an US-Kundengeldern auf dem Spiel. Die US-Tochter von Binance hat mittlerweile rund 50 Mitarbeiter entlassen, nachdem die SEC Anfang Juni eine einstweilige Verfügung erlassen hatte. Die jetzt erzielte Einigung kann als Atempause für das Unternehmen gesehen werden, das andernfalls in den USA vor dem völligen Aus gestanden hätte. Nichtsdestotrotz beliefen sich die Abflüsse in der vergangenen Woche auf 189 Millionen Dollar, allein 65 Millionen flossen am 19. Juni ab.

Abbildung 2: Vermögenszuflüsse und -abflüsse von Binance in den USA

Quelle: Binance Proof of Reserves, 21shares/Dune Analytics

Uniswap veröffentlicht neueste Version

Am 13. Juni veröffentlichte die dezentrale Kryptobörse Uniswap das neueste Upgrade ihrer Software. Uniswap v4 soll die Benutzerfahrung verbessern und einige fortschrittliche Funktionen bringen, die sich an den Möglichkeiten zentraler Börsen orientieren. Das Herzstück des Upgrades ist aber "Hooks", ein neuer Smart Contract, der es Entwicklern ermöglicht, Pools durch die Integration von Funktionen wie Limit-Orders, dynamische Gebühren und automatische LP-Belohnungen anzupassen.

Es wird erwartet, dass Hooks auch Innovationen im Bereich der automatisierten Market Maker (AMM) vorantreibt und die Ausführung von Kauf-/Verkaufsaufträgen im Laufe der Zeit ermöglicht, um Slippage- und Front-Running-Risiken wie den Time Weighted Average Price (TWAP) zu mindern. Darüber hinaus wird V4 einen einheitlichen Smart Contract für das Hosting aller Pools der Börse einführen, was zu einer verbesserten Effizienz und geringeren Gaskosten für die Nutzer führt. Mit seiner Dominanz unter den dezentralen Börsen wird die verfeinerte Benutzererfahrung von Uniswap die Akzeptanz von nicht-kustodialen Plattformen beschleunigen, die mit zentralisierten Plattformen konkurrieren und eine intuitive Benutzerumgebung bieten.

Abbildung 3: Handelsvolumen in dezentralen Kryptobörsen

Quelle: The Block

Tether erfährt kurzfristige Abweichung von Richtwert

Tether (USDT) ist die nach Marktkapitalisierung weltweit größte Stablecoin und an den Kurs des US-Dollar gebunden. Am 15. Juni erlebte Tether einen „Depeg“. Damit gemeint ist eine (temporäre) Abweichung einer Stablecoin von ihrem Richtwert – im Fall von Tether vom US-Dollar. Aufgrund eines von Short-Sellern ausgelösten Verkaufsdrucks wich USDT für eine kurze Zeit von diesem Wert ab und wurde für 0,9958 US-Dollar pro Token gehandelt.



Bis zum 15. Juni stieg der Liquiditätsanteil von USDT gegenüber USDC und DAI auf Curve, der größten Stablecoin-Börse in DeFi, von zuvor 79 Millionen (13. Juni) auf 285 Millionen Dollar, was über 70 Prozent eines historischen Indikators für Leerverkäufe entspricht. Es wurde deutlich, dass der Hauptantrieb hinter dieser spekulativen Aktivität die Offenlegung der Quartalszahlen von Tether für 2021 war, die CoinDesk von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft erhalten hat. Aus den neu veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass fast 70 Prozent der Stablecoin-Reserven zuvor in risikoreiche chinesische Wertpapiere flossen. Allerdings hat sich die Qualität der Sicherheiten von Tether deutlich verbessert, da das Unternehmen seine Investitionen in den letzten 18 Monaten auf US-Staatsanleihen umgestellt hat, wie es auf den von Tether veröffentlichen Daten ersichtlich ist. Der strategische Schritt des Unternehmens führte aufgrund des Hochzinsregimes zu einer Nettoprofitabilität. Tether kündigte an, 15 Prozent dieser Gewinne für den Kauf von Bitcoin zu verwenden.

Abbildung 4: USDT-Liquidität auf 3Pool von Curve

Quelle: 21Shares/Dune

Das Bitcoin-Internet befindet sich in der Erstellungsphase

Vor einigen Wochen stellten Ordinals-Entwickler eine Methode vor, die als "Rekursive Inskription" (recursive inscriptions) bezeichnet wird und die Technik der Ordinals – auch als „Bitcoin-NFTs“ bekannt – erheblich verbessern sollte. Rekursive Inskriptionen sollen die aktuell bestehende Beschränkung von 4 MB pro Blockgröße überwinden. Durch die Senkung der Transaktionsgebühren und die Steigerung der Effizienz könnten laut den Entwicklern sogar 3D-Videospiele mit Bitcoin-Inskriptionen ermöglicht werden. Inskriptionen im Bitcoin-Netzwerk werden nicht mehr von anderen Inskriptionen unbemerkt in isolierten Silos schweben. So erlaubt die neue Funktion bereits seit 10. Juni den Inskriptionen, den Inhalt anderer Inskriptionen mit einer speziellen Syntax zu referenzieren.

Die Krypto-Gaming-Industrie wurde 2022 auf 4,83 Milliarden Dollar geschätzt. Obgleich sich die Renditen aufgrund der Konkurrenz zur wettbewerbsfähigen und etablierteren Gaming-Szene auf Ethereum womöglich eher träge entwickeln, hat Bitcoin einen inhärenten First-Mover-Vorteil, der seinen Rivalen aushebeln könnte, wenn es den Entwicklern gelingt, die unzulängliche Benutzeroberfläche und die hohen Gasgebühren von Ethereum zu verbessern.

Abbildung 5: Tägliche Ordinals-Inskriptionen in der letzten Woche gestiegen

Quelle: Bitcoin Key Metrics, 21shares/Dune Analytics.

Worauf Anleger jetzt achten sollten

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat bei der SEC einen Bitcoin-ETF beantragt. Der im Besitz von BlackRock befindliche iShares Bitcoin Trust wird die Verwahrung der zugrundeliegenden digitalen Vermögenswerte über Coinbase Custody abwickeln und gleichzeitig die Daten des Coinbase-Marktplatzes zur Unterstützung der Kassakurse einsetzen. Darüber hinaus wird Blackrock die Bank of New York Mellon zur Verwahrung der Barmittel des Trusts nutzen.

Rechtliche Klarheit zu Kryptos in den USA noch nicht gegeben – Abstimmung über neuen Gesetzentwurf Mitte Juli erwartet. Während im Hintergrund allerhand Rechtsstreitigkeiten ihren Weg gehen, werfen die Gespräche über die Regulierung von Kryptowährungen in den USA weiterhin die Frage nach rechtlicher Klarheit für die neue Anlageklasse auf. JP Morgan, das eine beträchtliche Beteiligung an Ethereum hält, schlug nun vor, dass der Kongress entweder ETH und BTC in dieselbe Warenklassifizierung einordnen oder aber eine spezielle Kategorie mit weniger strengen Anforderungen als bei Wertpapieren schaffen könne. Ein weiterer umfassender Gesetzentwurf soll am 11. Juli in einem Ausschuss des Repräsentantenhauses abgestimmt werden. Alle Augen sind demzufolge in den kommenden Wochen auf den Kongress gerichtet

EigenLayer bringt Ethereum-Restaking, ein auf Ethereum basierendes Protokoll, das sich auf die das sogenannte „Re-Staking“, also das erneute Einsetzen von ETH konzentriert, hat die erste Stufe seines Mainnets erfolgreich in Betrieb genommen. Dieses neue Verfahren erweitert die krypto-ökonomische Sicherheit von gestakten ETH auf externen Anwendungen und ermöglicht die Schaffung eines dezentralen, sogenannten „Trust-Marktplatzes“, um zusätzliche Protokolle zu sichern. Es wird erwartet, dass EigenLayer verschiedene Netzwerke unterstützen wird, die eine Konsensvereinbarung erfordern, wie beispielsweise Oracles, Bridges und Appchains, während es ETH-Validierern die Freiheit bietet, sich je nach Risikotoleranz selektiv mit Protokollen zu befassen, um höhere Staking-Belohnungen zu erhalten, was natürlich durch höhere Sanktionsgebühren unterstützt wird.

Dennoch ist es wichtig, die Auswirkungen des Systems zu erkennen, da mit der Einführung ein neues Paradigma von Vorteilen und Risiken für ETH-Staker verbunden ist. Um den Zusammenhang zu verdeutlichen, bevor hier weitere Analysen durchgeführt werden: Die Nutzer haben das maximale Limit von 3.200 Einheiten für jedes der unterstützten liquiden Staking-Derivate (stETH, rETH und cbETH) erreicht, was in den ersten 24 Stunden nach Inbetriebnahme des Protokolls zu einer Gesamteinlage von 17 Millionen Dollar führte (siehe Abbildung 6). Es wird erwartet, dass das Protokoll bis zum Ende des Jahres vollständig in Betrieb genommen wird.

Abbildung 6: Einzahlungen auf EigenLayer (nach Token)

Quelle: 21shares/Dune

Die Wiederverwendung der Sicherheitsfunktion senkt die Grenzkosten des Kapitals, indem sie die mit dem Start neuer Netzwerke verbundenen Kosten minimiert und die Vertrauensgarantien für Startup-Protokolle verbessert. Restaking kann die Nachfrage nach Ethereum zulasten anderer Token erhöhen, was den adressierbaren Markt für Ethereum als Treibstoff zur Aufladung der Web-3-Wirtschaft vergrößert.

Allerdings birgt Restaking zusätzliche Risiken, wie etwa Anfälligkeiten durch externe Protokolle. Unzureichende Anreize können auch zu Fehlverhalten oder Nachlässigkeit der Staker führen, was aufgrund fehlender Anreize innerhalb des Protokolls das Risiko von Sanktionen oder des Verlusts von Geldern birgt. Darüber hinaus können Chain Forks und Unstimmigkeiten zwischen Protokollen den Konsensprozess von ETH stören. Daher kann das Restaking zwar das Wachstum von Protokollen im Embryonalstadium unterstützen, muss aber sorgfältig implementiert werden, um zu vermeiden, dass der Konsens des Ethereum-Hauptnetzwerks überlastet wird und dadurch kollabiert.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen: https://21.co

