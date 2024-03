SCHOTT Pharma mit gutem Jahresstart

Weitere Suchergebnisse zu "SCHOTT Pharma AG":

Erst im September 2023 debütierte Schott Pharma (DE000A3ENQ51) an der

Frankfurter Börse, Ende Februar meldete das Unternehmen für Q1-2024

einen Umsatzzuwachs von 8 Prozent auf 232 Mio. Euro und eine EBIT-Marge

von 27,9 Prozent (auf Vorjahresniveau). Die im Jahr 2022 ausgegliederte

Pharma-Sparte des Mainzer Spezialglasherstellers ist spezialisiert auf

pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, wie Spritzen

aus Glas und Glaskunststoff sowie Ampullen und profitiert vom wachsenden

Geschäft mit injizierbaren Medikamenten – wie mRNA-Therapien und dem

neuen Blockbuster Wegovy von NovoNordisk zur Behandlung von Diabetes und

Adipositas. Wer zum Ausgabepreis von 27 Euro (entsprechend einer

Marktbewertung von 4 Mrd. Euro) oder zum ersten Börsenkurs von 30 Euro

zugeschlagen hat, kann sich mittlerweile über mehr als 30 Prozent

Wertzuwachs freuen; für den defensiven Einstieg auf dem aktuellen

Kursniveau gibt’s Discount-Zertifikate – derzeit ausschließlich aus dem

Hause DZ Bank.



Discount-Strategien mit 6,5 Prozent Puffer (Juni)



Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ72T32 bringt

beim Kaufpreis von 36,99 Euro einen maximalen Gewinn von 3,01 Euro oder

35 Prozent p.a. ein, wenn die Aktie am 21.6.24 zumindest auf Höhe des

Caps von 40 Euro schließt. Barausgleich in allen Szenarien.





Discount-Strategien mit 10,1 Prozent Puffer (September)

Die länger laufende, aber ansonsten baugleiche Strategie mit

Bewertungstag 20.9.24 gibt’s unter der ISIN DE000DJ72T40: Bei einem Cap

von 40 Euro und einem Preis von 35,63 Euro liegt die Renditechance bei

4,37 Euro oder 25,4 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.



Discount-Strategien mit 15,9 Prozent Puffer (September) Das

Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ7HV25 generiert beim

Preis von 33,27 Euro einen maximalen Ertrag von ca. 2,73 Euro oder 16,7

Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.9.24 oberhalb des Caps von 36 Euro

notiert. Barausgleich in allen Szenarien.



ZertifikateReport-Fazit: Wer von der Investment-Story von Schott Pharma

überzeugt ist, aber davon ausgeht, dass das Kurspotenzial zunächst

ausgereizt ist oder sich defensiv positionieren will, profitiert von den

Volatilitäten des IPOs mit Discount-Zertifikaten und kann auch moderate

Schwächephasen aussitzen.



Autor: Thorsten Welgen



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von

SCHOTT-Aktien oder von Anlageprodukten auf SCHOTT-Aktien dar. Für die

Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Quelle: zertifikatereport.de