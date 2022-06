SAP: Warnsignal Bärenflagge! Weiterer Abverkauf der Software-Aktie zusammen mit dem Dax?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Ausbau des Cloud-Geschäfts und der Rückzug aus Russland belasteten das Quartalsergebnis bei SAP! Weitere Details zu diesem Setup im alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: SAP ISIN: DE0005557508

Chart vom 21.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 89.50 EUR

Rückblick: Die Walldorfer Software-Schmiede verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 27.5 Prozent ihres Kurswertes und ein Ende ist nicht abzusehen. Im Gegenteil, die Bärenflagge der letzten Tage könnte einen weiteren Abverkauf andeuten. Die Saisonalität im Dax mit schwachen Monaten ab der Jahresmitte spricht auch nicht gerade dafür, dass die SAP-Aktie kurzfristig nach oben schießt.





Meine Expertenmeinung zu SAP:

Meinung: SAP hat zwar bei den letzten Quartalszahlen einen um 11 Prozent höheren Umsatz, gleichzeitig aber auch einen Gewinneinbruch um 41 Prozent gemeldet. Die mittelfristigen Ziele wurden bestätigt. Als Ursachen für den Rückgang des Gewinns wurden der Ausbau des Cloud-Geschäfts und der Rückzug aus Russland genannt. Den Börsianern dürften die Begründungen egal sein und SAP bei Short-Signalen vom Gesamtmarkt weiter abverkaufen.

Mögliches Setup: Wir orientieren uns mit Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze. Als Kursziel bietet sich das Pivot-Tief vom 13. Juni an. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 21. Juli auf der Tagesordnung, so dass sie das Short Setup nicht stören.Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SAP.

Veröffentlichungsdatum: 21.06.2022

