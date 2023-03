SAP: der Qualtrics-Verkauf könnte den Aktienkurs beflügeln!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanzinvestor Silber Lake zeigt Interesse an Qualtrics-Übernahme. SAP könnte Fokus auf das Cloud-Business legen! Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: SAP ISIN: DE0007164600

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Walldorfer Software-Konzerns verzeichnet für das vergangene Halbjahr einen Wertzuwachs von rund 28 Prozent und könnte mit dem gerade sich ausbildenden höheren Pivot-Tief einen neuen Aufwärtstrend etablieren. Der aktuelle Rücksetzer zum 50er-EMA lag heute mit Schlusskurs knapp unter der blauen Linie. Sofern es morgen nach oben mit einem Bounce weiter geht, wäre von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung auszugehen.

Chart vom 01.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 106.50 EUR

Meine Expertenmeinung zu SAP

Meinung: SAP hat das Jahr 2022 mit einem deutlichen Gewinnrückgang abgeschlossen, somit ist unser Setup vor allem charttechnisch motiviert. Positives Momentum könnte ein Verkauf der 71-prozentigen Beteiligung an der US-Tochter Qualtrics bringen. Dieser könnte SAP zu weiterem Wachstum im Cloud-Geschäft verhelfen. Laut Presseberichten soll der Finanzinvestor Silber Lake, der bereits 14.9 Prozent der Qualtrics-Aktien besitzt, in Form einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht Interesse signalisiert haben.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss platzieren wir ober- und unterhalb der letzten Tageskerze. Als Kursziel peilen wir das oben genannte Pivot-Hoch vom 2. Februar an. Die Zahlen fürs erste Quartal 2023 werden am 21. April gemeldet, so dass auch ein mehrwöchiger Swingtrade ins Konzept passen würde. Als Kursziel peilen wir das oben genannte Pivot-Hoch an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in SAP.

Veröffentlichungsdatum: 01.03.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von