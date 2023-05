SAP: der Konzernumbau trägt Früchte!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Neben dem Cloud-Geschäft setzt SAP jetzt auf Künstliche Intelligenz! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: SAP ISIN: DE0007164600

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Walldorfer Software-Unternehmens befindet sich in einem Aufwärtstrend und liegt rund 14 Prozent im Halbjahresplus. Die letzten Kerzen formieren eine Bullenflagge, deren letzte zwei Kerzen – getrennt durch eine kleine Kurslücke – unter dem 20er-EMA liegen.

Chart vom 25.05.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 120.64 EUR

Meinung: SAP profitiert inzwischen vom Umbau in Richtung des Cloudgeschäfts, hob die mittelfristigen Ziele an und hat beschlossen, eigene Aktien zurückzukaufen. Darüber hinaus ist Künstliche Intelligenz (KI) derzeit ein wichtiges Thema, und SAP strebt eine Beteiligung in diesem Bereich an. Laut einem Bericht der faz.de verhandelt das Unternehmen mit dem KI-Start-up Aleph Alpha über eine mögliche Partnerschaft. Aleph Alpha aus Heidelberg präsentiert derzeit auf der Hannover Messe einen virtuellen KI-Assistenten für die Industrie.

Setup

Mögliches Setup: Das Schließen der oben genannten Kurslücke wäre mit dem Überschreiten der 20-Tagelinie verbunden und würde ein klares Kaufsignal darstellen. Den Stopp Loss könnte man unter den letzten beiden Tageskerzen platzieren. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 19. Mai. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 20. Juli terminiert, so dass ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SAP.

Veröffentlichungsdatum: 25.05.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

