SAP: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) befindet sich bereits seit dem Jahresbeginn in einer Abwärtsbewegung, die am 30.6.22 bei 84,28 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Danach konnte die Aktie zeitweise wieder die 90-Euro-Marke zurückerobern. Nach der Senkung der Gewinnprognose für das laufende Jahr geriet der Aktienkurs allerdings neuerlich unter Druck.

Wegen des wachsenden und gut laufenden Cloud-Geschäfts bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 115 Euro (Deutsche Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die SAP-Aktie. Wenn die SAP-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 91,50 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau von Anfang Juni bei 95,60 Euro erreichen kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 92 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD6LG18, wurde beim SAP-Aktienkurs von 91,50 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Wenn die SAP-Aktie in spätestens einem Monat auf 95,60 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+34 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,509 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,509 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SN5Q256, wurde beim Aktienkurs von 91,50 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 95,60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,80 Euro (+74 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,049 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,049 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB8JZD4, wurde beim Aktienkurs von 91,50 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert.

Kann sich die SAP-Aktie auf 95,60 Euro steigern, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,05 Euro (+52 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek