SAP: Auf dem Weg zum All Time High?

Seit dem partiellen Tief vom 23. September 2022 bei 79,58 Euro ist der Kurs von SAP wieder um rund 64 gestiegen. Damit wurde der Verlust der jüngsten Abwärtssequenz komplett ausgeglichen. SAP hat einen wichtigen Schritt unternommen, um das enorme Potenzial der Migration alter Versionen auf die aktuellste Software zu beschleunigen.

SAP kündigte am Donnerstagmorgen die Übernahme von Leanix an. Leanix hat eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen ihre IT-Landschaft vermessen können. Das System verzeichnet weitgehend automatisch, welche Lösungen in welchen Versionen zum Einsatz kommen. Neben Softwareinstallationen können Firmen mittlerweile auch Clouddienste und sogenannte Microservices verwalten, also kleine Anwendungen, die Organisationen in ihre Systeme einbinden. Beispielsweise kann der Bezahldienst einer Bank einbezogen werden. Die Technologie von Leanix könnte SAP helfen, ein zentrales Problem bei der strategischen Neuausrichtung zu lösen. Viele Bestandskunden zögern, S/4 Hana einzuführen - also die seit 2015 verfügbare Generation der Software, mit der Organisationen Geschäftsprozesse steuern. Nach Zahlen des Marktforschungsunternehmens Gartner vom Jahresanfang haben fast 70 Prozent aller Bestandskunden noch keine Lizenzen für S/4 Hana gekauft.

Zum Chart

Die Nachricht über die Integration der Leanix-Software bei SAP wurde von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. Vor dem Hintergrund eines angeschlagenen Marktes konnte der Aktienkurs von SAP knapp 1 Prozent zulegen. Mittlerweile summiert sich der Zugewinn seit dem partiellen Tief vom 23. September 2022 bei 79,58 Euro um 64 Prozent auf 130,20 Euro. Damit ist der gesamte Verlust seit dem Hoch am 5. November 2021 bei 129,74 Euro wieder egalisiert. Kann dieser Widerstand nachhaltig überwunden werden, rückt das All Time High bei 143,32 Euro vom 3. September 2020 in den Fokus. Das Potenzial, durch die Software von Leanix 70 Prozent der Kunden auf die neueste Version S/4 Hana zu migrieren, könnte den Kurs weiter in Richtung All Time High anschieben. Auch bei den Kennzahlen sieht die Lage ansprechend aus. Für 2025 ist ein Gewinn pro Aktie von 5,10 Euro geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 25,16 senkt. Im Rückblick der letzten 10 Jahre entspricht dies einer Bewertung an der Untergrenze.

SAP SE (Tages-Chart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

129,74 // 143,32 Euro

Unterstützungen:

124,74 // 112,96 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von SAP bis auf 141,18 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD98JK) überproportional mit einem Omega von 5,89 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 24 % und dem Ziel bei 141,18 Euro (1,98 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 10.10.2023 eine Rendite von rund 51 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 121,00 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 42 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,20 zu 1, wenn bei 121,00 Euro (0,75 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD98JK

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

1,40 – 1,41 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

126,00 Euro

Basiswert:

SAP SE

akt. Kurs Basiswert:

130,26 Euro

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

1,98 Euro

Omega:

5,89

Kurschance:

+ 51 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



